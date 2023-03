La previa | El Castellón regresa al ‘calor’ de Castalia y ansía una ‘festa plena’ ante el Alcoyano

El Castellón regresa esta tarde (18.00 horas) al calor de Castalia y ansía una festa plena, que pasa por vencer al Alcoyano después de los dos últimos frustrantes desplazamientos. Y si puede ser una derrota del Eldense al mediodía, mejor todavía.

Las derrotas recientes han enfriado la efervescencia del albinegrismo, al verse a siete puntos del ascenso directo, pero un partido en Magdalena siempre es diferente, sobre todo si se juega el domingo de Romeria (con autobuses directos de la ermita al estadio). Un encuentro que cuenta con un ambiente particular y que, tradicionalmente, desde el punto de vista de los resultados, no suelen responder a las expectativas, pero el déficit de puntos obliga, al menos a pie de césped, a extremar las precauciones y a minimizar los despistes. Porque, ahora mismo, está amenazada incluso la segunda posición (que, de hecho, antes del inicio de la jornada, estaba en poder de su último verdugo).

De todas formas, el Castellón se siente más a gusto que nunca en casa, donde solamente ha cedido dos empates y una derrota. Ahí se sostiene, porque, a domicilio, sus números son pobres (12 puntos en 13 desplazamientos).

Vuelve Cristian

Vuelve el mediocentro, que no jugó en Urritxe por acumulación de amonestaciones.

De los tocados en las últimas semanas nada nuevo se sabe. De hecho, Borja Granero, que tuvo que retirarse a la media hora del partido del pasado domingo, se suma a las incógnitas en torno a Salva Ruiz, Pablo Hernández, Adri Fuentes y Jesús de Miguel. Las únicas pistas, mínimas, pasan por consultar las imágenes que el club difunde en las redes sociales de los bunkerizados entrenamientos en Marina d’Or, donde sí se ha observado al Mago, al menos teóricamente, ejercitarse al mismo ritmo que sus compañeros.

Dudas, por tanto, en el eje de la zaga, aunque sobre todo en ataque, después de que los dos delanteros con un perfil más marcado no estuvieran en Amorebieta.

El Alcoyano comparece después de sumar, por primera vez en su historia, 100 días sin ganar en El Collao. Ha empatado cerca de la mitad de sus partidos (11 de 26), con solo un triunfo en las últimas 13 jornadas, en las que apenas ha sumado 11 puntos. Así que de líder hasta la sexta jornada, ha pasado a estar solo dos puntos por encima del descenso, lo que alimenta el run-rún en torno a su entrenador, Vicente Parras.

"Me está afectando"

"Entiendo que mi situación no es normal dentro del mundo del fútbol y que lleguen las críticas", admite. "Soy el máximo responsable y sé que me he equivocado", subraya. "Me esté afectando a nivel personal", afirma el técnico alicantino, que acaba de perder, para lo que resta de temporada, al medio Imanol García. Además, recupera al central Raúl González, pero pierde por sanción al también defensa Álvaro Vega. Además, el lateral derecho Lillo Castellano y el pivote Juanan Casanova son dudas.