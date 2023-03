La firma cerámica Tau dejará de ser el patrocinador principal del equipo de LEB Oro del Amics del Bàsquet, que ha sido su principal espónsor desde el año 2016. El presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, ha confirmado hoy el fin de la colaboración de la empresa con el equipo más emblemático del baloncesto provincial cuando concluya la presente temporada. "Hemos notificado que no vamos a continuar con el patrocinio", declara a la Cadena Cope. "Ante los acontecimientos que se han dado, hemos decidido no continuar. El Villarreal ha trabajado por conseguir la unión y no ha sido posible", añadía de forma un tanto críptica respecto a los motivos del fin del patrocinio del equipo que se ha denominado Tau Castelló durante las últimas siete temporadas. Roig no quiso ser más explicito con un tema en el que ha puesto todo de su parte para tender puentes, pero cuyo final ha terminado y que supondrá un gran trastorno para el club que preside Luis García. Tau y el Villarreal CF aportaban alrededor de 350.000 euros a las arcas de la entidad castellonense, lo que suponía alrededor del 50% del presupuesto del primer equipo, con las ayudas directas de patrocinio de la firma azulejera y la colaboración del Proyecto Endavant Esports.

Relacionadas El Ayuntamiento de Castelló prohibe al Tau que tramite la venta de abonos del Villarreal