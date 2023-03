Fernando Alonso y Aston Martin comenzaron de mejor forma posible su desafío en el Mundial de Fórmula 1, cosechando un inesperado tercer puesto en Baréin, por delante de Ferrari y Mercedes. Un éxito que vino a refrendar el espectacular salto cualitativo que ya anticipó la pretemporada. Este domingo, en un escenario completamente diferente, el circuito urbano de Jeddah, en Arabia Saudí, será la definitiva ‘prueba del algodón’ para el AMR23.

Si el piloto asturiano repite o incluso mejora su rendimiento, el siguiente objetivo será tratar de dar alcance a los todopoderosos Red Bull, que a estas alturas parecen intratables pero ya empiezan a mirar de reojo a Aston Martin con cierta inquietud y acusaciones, directas o indirectas, de posible ‘plagio’ por parte de Dan Fallows, el que hasta hace un año fuera el estrecho colaborador de Adrian Newey en Milton Keynes y se dejó convencer por el ‘talonario’ de Lawrence Stroll.

El magnate canadiense ha construido un proyecto millonario que puede darle frutos y de paso, permitir que Alonso luche por su tercera corona a sus 41 años y cuando ya muy pocos contaban con él. "Dije hace unos años que este es un viaje de cinco temporadas para luchar por el Mundial. Hubo personas que no me creyeron y puedo entenderlo", subraya Stroll, que tiene en marcha las obras para una nueva fábrica con tecnología punta y muchos metros cuadrados en Silvertstone, así como un nuevo túnel de viento: "Hemos realizado cambios significativos. Nuestro personal ha aumentado de 400 a 740 empleados, estamos construyendo instalaciones de Fórmula 1 de última generación, y no nos mudaremos hasta el 1 de mayo, por lo que el éxito de este año no se puede atribuir al nuevo edificio", apunta.

Aston Martin espera incorporar pequeñas actualizaciones en las próximas carreras, empezando por la de este domingo en Jeddah, y anuncia un primer paquete importante de mejoras para Imola, el 21 de mayo. En Bahrein tenían el segundo coche más rápido de la parrilla y si los cálculos no les fallan, durante la gira europea pueden acechar a los Red Bull. Pero a estas alturas muchos se preguntan cómo es posible progresar tan rápido después de finalizar como el séptimo equipo en 2022. Estas son algunas de las claves que lo explican.

Reglamento y límite presupuestario

La F1 introdujo hace dos años un techo de presupuesto para contener costes y de paso equilibrar la parrilla, de manera que los equipos más poderosos no pudieran utilizar sus infinitos recursos para aumentar las diferencias con las escuderías más modestas. En el caso de Aston Martin, teniendo en cuenta que partieron desde abajo, sin sobrepasar el límite de gasto, el margen para adaptarse a este nuevo escenario ha sido mayor que por ejemplo el esfuerzo de reorganización que han tenido que hacer escuderías históricas como Ferrari o Mercedes. "Hemos podido crecer internamente de forma relativamente orgánica sin sobrepasar el límite de gastos y eso es probablemente una ventaja en comparación con un equipo que ha empezado muy por encima del límite de costes y ha tenido que hacer recortes", analiza el máximo responsable deportivo de Aston Martin, Dan Fallows.

Acuerdos y fichajes

Las nuevas instalaciones de Aston Martin en Silverstone, incluido un moderno túnel de viento, no estarán listas hasta dentro de unos meses, por lo que el acuerdo al que llegaron con Mercedes para utilizar el suyo en Brackley fue sin duda otra decisión acertada. “No hay nada como tener túnel propio, la flexibilidad de probar como y cuando quieras, pero tenemos suerte de poder compartir el de Mercedes”, destaca Fallows.

Stroll también ha sabido moverse con inteligencia y visión empresarial para rodearse de los mejores en cada área. Además de restar un activo importante a Red Bull contratando a Fallows, también ‘pescó’ en aguas de Mercedes, fichando a Eric Blandin y al ex de McLaren, Toro Rosso, Manor y Sauber, Luca Furbatto. Hay quien dice que también está intentando reclutar gente en Ferrari.

Desde los tiempos de Force India o de su famoso ‘Mercedes Rosa’ en Racing Point, Stroll nunca ha tenido escrúpulos en copiar o comprar lo que funcionaba en la competencia. Este año, además del motor Mercedes, su AMR23 utiliza la misma caja de cambios y la suspensión trasera de los de Brackley. De ahí la desesperación de Toto Wolff en Baréin, después de ver cómo Alonso superaba a Hamilton: “Han encontrado dos segundos en seis meses. Y eso que utilizan la mitad de nuestro coche. Tenemos que admitir que han hecho un gran trabajo".

El 'efecto' Fernando Alonso

Otro aspecto clave en el despegue del proyecto de Aston Martin ha sido el fichaje de Fernando Alonso. James Vowles, director de Williams, pone en valor la aportación del bicampeón español, tan ‘hambriento’ de éxitos como su jefe Stroll. "Creo que tienen un piloto extraordinario en el coche”, subraya. Más rotundo aún se muestra el director técnico de Aston Martin Mike Krack: “Si todos los pilotos tuvieran el mismo coche, Fernando estaría delante”.

La ventaja de contar con un piloto con la calidad y la experiencia de Fernando es doble, por una parte su inteligente lectura de las carreras, que le lleva a anticipar los movimientos del muro en cuestiones como la gestión de los neumáticos, además de exprimir al límite su coche desde los primeros libres para dar con el ‘setting’ adecuado. También está su mentalidad ganadora, su altísimo nivel de exigencia y la motivación que contagia al resto de su equipo, tal como destaca Mike Krack y como pudo verse en las celebraciones de Baréin: “Fernando nos aporta una energía increíble”, dice el ingeniero británico, que revela que "cuando se anunció el fichaje de Alonso, la oficina de diseño de Aston Martin se quedó en silencio durante 15 minutos debido a la emoción de la gente”.

Para el propio Alonso, el progreso de Aston Martin se debe a una combinación de factores: "Creo que hay que tener la visión y la ambición de Lawrence Stroll, o de nuestra dirección y nuestra gestión, porque las oportunidades están ahí y son las mismas para todos. Pero parece que sólo un equipo está dispuesto a hacer lo que haga falta para ganar. Y estoy orgulloso de formar parte de esta organización".