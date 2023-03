El seleccionador español, Luis de la Fuente, anunció este viernes los 26 convocados para los próximos partidos de la selección española de fútbol en su primera lista desde que accedió al cargo en sustitución de Luis Enrique Martínez.

📸🇪🇸⚽️



👶🏻 Empezamos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.

👦🏻 Crecimos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.

👱🏼‍♂️ Triunfaremos 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙤𝙨.



➡️ Yᴀ ᴛᴇɴᴇᴍᴏs ʟᴀ ᴄᴏɴᴠᴏᴄᴀᴛᴏʀɪᴀ ᴅᴇ ɴᴜᴇsᴛʀᴏ Sᴇʟᴇᴄᴄɪᴏɴᴀᴅᴏʀ ɴᴀᴄɪᴏɴᴀʟ Lᴜɪs ᴅᴇ ʟᴀ Fᴜᴇɴᴛᴇ.#VamosEspaña pic.twitter.com/Easj3wIH1W — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 17 de marzo de 2023

Entre las novedades, cabe destacar a jugadores como Joselu, Bryan Gil, Zubimendi, David García o Pedro Porro. Varios de ellos se estrenan y otros habían tenido apenas alguna presencia testimonial con la 'Roja'.

Además, regresan a la convocatoria hombres como Kepa, Fabián, Iago Aspas, Nacho o Gerard Moreno, que no habían estado presentes en las últimas listas.

Por contra, destacan ausencias como las de Unai Simón, Jordi Alba, Ferran Torres, Marco Asensio, Koke, Eric García, Pau Torres o Ansu Fati, que contaban para Luis Enrique y que no están presentes en esta primera lista de la nueva etapa.

La lista será la correspondiente a los dos primeros partidos de clasificación para la Eurocopa 2024, que se jugarán el sábado 25 de marzo contra Noruega, en Málaga, y el martes 28 contra Escocia, en tierras británicas.

Lista completa de Luis de la Fuente

Porteros: Kepa (Chelsea), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Defensas: Gayà (Valencia), Balde (Barcelona), Laporte (Manchester City), Iñigo Martínez (Athletic), Nacho (Real Madrid), David García (Osasuna), Pedro Porro (Tottenham) y Carvajal (Real Madrid)

Medios: Rodri (Manchester City), Zubimendi (Real Sociedad), Gavi (Barcelona), Fabián (PSG), Mikel Merino (Real Sociedad), Ceballos (Real Madrid) y Pedri (Barcelona)

Delanteros: Morata (Atlético), Dani Olmo (RB Leipzig), Nico Williams (Athletic), Bryan Gil (Sevilla), Oyarzabal (Real Sociedad), Iago Aspas (Celta), Joselu (Espanyol) y Gerard Moreno (Villarreal)

De la Fuente valora el caso de Sergio Ramos

El seleccionador nacional aseguró en rueda de prensa posterior al anuncio de la lista que si Sergio Ramos no está en su primera lista se debe a que confía "más" en los que ha elegido y dejó claro que no tiene "la costumbre de airear conversaciones privadas" como la que mantuvo con el de Camas, que ha sido "quién se despide" del combinado nacional.

🗣️🎙️



"Es una lista con la que me siento muy tranquilo gracias al talento de los jugadores".



- 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞#VamosEspaña pic.twitter.com/jc9NoiqVg6 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 17 de marzo de 2023

"No vamos a hablar de jugadores que no están, pero voy a contestar para dejar zanjado el tema. A Sergio le transmito toda mi admiración y mi reconocimiento a alguien tan importante en nuestra historia, pero fue una conversación privada y tengo la buena costumbre de no airearlas", aseveró De la Fuente en rueda de prensa en relación al comunicado que publicó el jugador del PSG diciendo que De la Fuente no iba a contar con él aunque tuviese un gran nivel.

El riojano, que no pudo evitar las continuas preguntas sobre el comunicado del andaluz renunciando a la 'Roja', recordó que hay "un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo e ideas nuevas y que apuesta por un grupo que es el que es". "Les quiero transmitir seguridad y confianza desde el primer momento", subrayó.

🗣️🎙️



"Quiero generar en esta primera convocatoria ese espíritu de equipo para que los jugadores lleguen convencidos con nuestras ideas al partido de Noruega".



- 𝐋𝐮𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞#VamosEspaña pic.twitter.com/PcSAu3l2Bx — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 17 de marzo de 2023

Además, confirmó que con el de Camas "no fue una llamada, fue una videollamada". "Nos dijimos lo que nos teníamos que decir, con nuestros puntos de vista. Respecto a su carta no tengo nada que decir, todo el mundo la ha visto", intentó zanjar. "Hablé con él lo que tenía que hablar, pero Noruega es lo único que me preocupa", apuntó.

"Si no está en esta lista, será que confío más en estos 26 jugadores", recalcó De la Fuente, que advirtió que él "nunca" ha hablado sobre la "edad" para ser convocado y que era el "máximo responsable" de esta decisión. "Quien se despide de la selección es Sergio Ramos. Creo que España está más interesada en conocer a estos 26 excepcionales jugadores, intentemos centrarnos en ellos", afirmó.