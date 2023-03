Crecimiento sin límites del fútbol femenino en Castellón

El fútbol femenino vive una clara fase de expansión en la provincia de Castellón y cada vez más niñas y mujeres apuestan por practicar este deporte de forma federada. El contexto es radicalmente diferente al de hace una década, cuando la oferta era muy limitada en Castellón. La demanda de las nuevas generaciones ha provocado precisamente este cambio.

La evolución en cuanto a fichas federadas y a número de equipos es notoria. Según reflejan datos ofrecidos por la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), el número de licencias esta temporada deja atrás la cifra de 1.200 mujeres y niñas federadas, siempre sumando tanto fútbol como fútbol sala. Sin lugar a dudas, se trata de unos números de récord en la provincia.

Desde que el ente federativo autonómico impulsara el fútbol femenino bajo la marca corporativa Valenta años atrás (denominando así a las diferentes ligas femeninas regionales, así como diversos proyectos), las fichas han crecido exponencialmente. El mejor ejemplo de este crecimiento se da en el fútbol 8, donde esta temporada hay una liga conformada con equipos de la provincia de Castellón en su totalidad, un claro síntoma del enorme avance que está protagonizando el fútbol femenino castellonense.

Los clubs han dejado de ser ajenos y muchos de ellos han aumentado, adaptado o incluso, en el caso de los que no tenían, creado una estructura de fútbol femenino organizada y, sobre todo, acorde a las circunstancias.

Crecimiento de la base

Y es precisamente en la cantera donde se trabaja de cara al futuro: sembrar para que los resultados no sean flor de un día, una máxima a la que se acogen cada más entidades. No en vano, en el presente curso futbolístico hay hasta once equipos infantiles provinciales y un total de 18 pertenecientes a competiciones de fútbol 8.

El número de licencias en la provincia de Castellón es de 1.232, de ellas 1.125 de fútbol y 765 de fútbol sala, casi 500 más de las registradas hace apenas cuatro temporadas, cuando la cifra era de 765 fichas. Y el objetivo pasa por continuar creciendo, por hacer más grande el fútbol femenino provincial. Cada vez más niñas y mujeres demandan jugar a fútbol de forma federada y los clubs deben estar a la altura para canalizar su crecimiento y expansión.