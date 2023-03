En su anterior partido de Liga Leb Oro, el TAU Castelló una asombrosa victoria sobre el Zunder Palencia, pero justo una jornada después recibió una durísima derrota en la cancha del San Pablo Burgos. No lo tenían bien los de Orenga, ya que acudieron al choque con numerosas bajas ante una de las plantillas más potentes de la categoría, pero tampoco se esperaba una debacle así, con una desventaja final muy rara de ver y una bajísima anotación global.

La verdad el TAU Castelló saltó a la pista bastante despistado, ya que en poco más de 3 minutos encajó un parcial de 12-2, encajando varios triples y con el gigante Mahalbasic y Norelia haciendo mucho daño bajo los aros. El primero aprovechaba su mayor experiencia ante Dijkstra, mientras que el otro sacaba ventaja de la pobre contundencia defensiva de Stutz. Así pues, Orenga no tardó en poner en pista a Bilbao para intentar solventar estos problemas. Además, los de La Plana tenían serios problemas en ataque, ya que sólo Stutz anotaba con cierta regularidad y en juego exterior no había acierto, ya que los visitantes no convirtieron ningún triple en todo el primer cuarto. De este modo, no era de extrañar lo que reflejaba el marcador al término del primer periodo (28-14). Una vez más, demasiados puntos en contra para encarar el segundo cuarto.

Los problemas continuaron, por lo que la cosa se puso realmente complicada en el minuto 14 (39-17). El San Pablo Burgos estaba acribillando a triples a los de Orenga, con siete transformados hasta ese momento, aunque en verdad al TAU le caían canastas de todas las formas y estaba completamente sobrepasado en la lucha por el rebote. A pesar de la claridad del marcador, los castellanos seguían en plan rodillo ante un rival al que no le salía nada. De este modo, la diferencia fue aumentando hasta un abrumador 58-25 al descanso. Habría que remontarse mucho tiempo atrás para ver tal cantidad de puntos recibidos al descanso y una desventaja de ni más ni menos 33 puntos. Así pues, partido decidido antes de superar su ecuador. Las estadísticas de los burgaleses eran en ese momento de aúpa, con 14 de 19 en tiros de dos y 8 de 17 en triples; aunque había una estadística demoledora: el rebote. Los locales llevaban 22 capturas por tan sólo 6 de los visitantes. Así es imposible ganar.

Si las cosas se habían puesto mal, se pusieron todavía peor al poco de la reanudación ya que fue expulsado Stutz, el jugador con mayor capacidad anotadora. Además lo fue tras una discutible falta técnica por presuntamente hacer "flopping". Así las cosas, el resto del choque fue un suplicio para el TAU Castelló, que intentaba aplacar como mejor podía la que le estaba cayendo. Era importante el atasco que tenía en ataque el combinado de La Plana, que sólo fue capaz de sumar 9 puntos en el tercer cuarto, por lo que la diferencia rozaba los 40 puntos al finalizar este penúltimo periodo (73-34). El tramo final únicamente sirvió para prolongar la agonía visitante y aumentar todavía más la aplastante diferencia final.