La previa | El Peñíscola, a recuperar su línea positiva antes de la Final Four de la Copa

El Servigroup Peñíscola jugará este sábado desde las 18.00 horas en el pabellón Juan Vizcarro contra Unión África Ceutí. El destacado líder de segunda división afronta un nuevo partido ante su afición después de encajar la primera derrota de la temporada y en la semana previa a que dispute la semifinal de la Copa del Rey en la Final Fourde Antequera para la que se ha clasificado por primera vez en su historia.

El conjunto que entrena Santi Valladares ha estado desde el martes preparando el partido contra el equipo de Ceuta. El técnico ha trabajado con sus jugadores aspectos del juego a mejorar para no pasar por las mismas dificultades que contra el Betis B, donde perdieron su primer partido y por primera vez en el curso se quedaron sin marcar ni un solo gol. Pese a que la ventaja con el Burela sigue siendo amplia –14 puntos– Valladares no se ha cansado de decir a lo largo de la temporada que no hay nada hecho y por ello exigirá el máximo a sus jugadores para tratar de mantener esa holgada diferencia de puntos que les acerque al objetivo.

Un partido importante

Además, para el Peñíscola volver a ganar esta semana es muy importante. El equipo está a siete días de jugar uno de los partidos más importantes de su historia, la semifinal de Copa del Rey contra el Jimbee Cartagena que se disputará el próximo sábado en Antequera. De cara a no tener dudas para ese partido, no hay nada mejor que conseguir un triunfo en el partido previo a la cita. Todos los jugadores se encuentran disponibles.

Sobre la pista le tocará batallar contra un Unión África Ceutí que es quinto, cerrando posiciones de play-off, y que no quiere desprenderse de esa posición. La expedición ceutí viaja a Peñíscola con la idea de intentar derrotar al líder para sumar tres puntos muy importantes y que pueden ser trascendentales para sus intereses.