Los tres equipos provinciales de Tercera Federación tocaron los tres palos. El Castellón B logró sumar una importante victoria en el campo del Jove Español, mientras que el Roda no pudo pasar del empate en casa frente a un buen rival como es el Levante B. El que no pudo sumar fue el Villarreal C que en el último suspiro perdió en su visita al feudo del Atlético Torrellano.

El Castellón B doblega al Jove Español El Castellón B sumó tres puntos de oro en la Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig tras doblegar al Jove Español (0-2). Dos goles en la segunda parte, de Fermín Rodríguez (penalti) y Nacho Gimeno, valieron su peso en oro para un filial que sigue vivo en su agónica lucha por evitar el descenso de categoría. Con este triunfo, ahora los albinegros necesitan encadenar otra victoria para alejarse de los puestos de descenso. El próximo domingo recibirán al Elche Ilicitano, a las 12.00 horas en el Javier Marquina. Ficha técnica: -0- Jove Español: Lucas Martínez; Miguel Ardevinez, Carlos, Juanpe Esono (David Navarro, min. 83), Javi Salero, Luis Ortiz, Pablo Morgado, José García, Axo (Vadillo, min. 83), Tata Mano (Tomás, min. 71) y Abraham Gomis. -2- Castellón B: Charlie Florencio; Albert Núñez, Sergio Miñana, David Isierte, Pablo Guimerá; Víctor Ferrando (Marc Pitarch, min. 75), Mauro Costa (Alvin Joe, min. 80); Mauri (Nacho Gimeno, min. 65), Pablo Roig, Germán (Pablo Jiménez, min. 80); y Fermín (Diego Radiu, min. 75). Goles: 0-1. Min. 57: Fermín Rodríguez (p). 2-0. Min. 83: Nacho Gimeno. Árbitro: Alberto Sánchez Sánchez (Alicante). Amonestó a los locales Juanpe, José García y Axo; y a los visitantes Charlie, Guimerá y Pablo Roig. Incidencias: Ciudad Deportiva. Derrota del Villarreal C El Villarreal C vio truncado su trabajo y esfuerzo en el último minuto del partido contra el Atlético Torrellano. Los alicantinos le sentenciaron con el 2-1 cuando apenas quedaba tiempo para reaccionar. Los vila-realenses realizaron una muy buen asegunda parte, lograron nivelar el marcador por mediación del argentino Pancho Bonfiglio, pero en el último suspiro del partido Carlos Martínez puso el 2-1 definitivo. Ficha técnica: -2- Athletic Torrellano: José Juan, Carlos Martínez, Barri (Lara, m.68), Jony Ñiguez (Abu, m.90), Mario Tomé (Jack, m.68), Rober Núñez (Jorge Pastor, m.75), Héctor Juan, Koffi, Anton, Neftali y Park (Pablo Ruiz, m.46). -1- Villarreal C: Adri Pereda, Marcos Sánchez, Anton Efremov, Jordi Ortega, Richard Franco (Kim, min. 85), Facundo (Hinojosa, min. 80), Hugo Pérez, Thiago Ojeda (Alex Jiménez, min. 85), Dani Clavijo, Bonfiglio (Iván Ramos, min. 75) y Alex Alcira. Goles: 1-0. Min. 52: Jony Ñíguez. 1-1. Min. 63: Bonfiglio. 2-1. Min. 90: Carlos. Árbitro: Esteban López. TA por los locales a Mario Tomé, 33′, Hector Juan, m.58, y por los visitantes a Efremov, m.37, Facundo, m.70 y Alex Jiménez, m.87. Incidencias: Municipal Torrellano. El Roda no pasa del empate en casa En los minutos finales tuvo el Roda la posibilidad de llevarse el partido frente a un buen filial como el Levante B. Tablas en el marcador y los dos goles que llegaron desde el punto de penalti. Nada más arrancar el partido el colegiado señaló penalti y expulsión del visitante Hugo Redón. No perdonó Charlie Meseguer. Antes de acabar la primera parte igualó Joel Febas tras otro penalti. En el 89 Carlos Inglada tuvo en sus botas el 2-1. No acertó. -1- Roda: Jorge Rives; Luismi Ruiz (Xavi Gracia, min. 83), Alberto Ramos, Carlos Inglada, David Guinot (Chavero, min. 75), Meseguer, Martí Prera (Marc Cosme, min. 46), Carlos Segura (Borja Rubio, min. 64), Guerrero (Javi Ortega, min. 75), Eric Martínez y Aaron. -1- Levante B: Pablo Cuñat; Peñalver, Marc Climent, Carlo Giménez, Carlos Benítez (Jorge Ferrer, min. 80), Joel Febas (José Cambra, min. 62), Álex Cerdá, Matheus (Joan Gallego, min. 62), Hugo Redón, Ramos Mingo y Andrés García (Lamadrid, min. 80). Goles: 1-0. Min. 12: Meseguer (p). 1-1. Joel Febas (p). Te puede interesar: Deportes Tercera Federación | El Villarreal C cae en Alicante y Castellón B y Roda velan armas para este domingo Árbitro: José Miguel Carballa Miñana (Valencia). Amonestó a los locales Martí Prera y Guerrero. Expulsó con roja al visitante Hugo Redón. Campo: Ciudad Deportiva Pamesa.