Conoce al 'Jesús Calleja de Castellón': Daniel Ponce y su alucinante aventura en la India

La sociedad de hoy en día nos obliga, nos empuja, a abandonar nuestra zona de confort. A probar cosas nuevas a intentar desafíos. Pero muy pocos lo hacen como Daniel Ponce Jiménez (29 años). Esta es la historia de un anónimo aventurero… aunque no tanto.

Difícil establecer un punto de partida en su trayectoria vital, así que empezaremos por el presente, por qué se trae entre manos. Este deportista valenciano (de Llíria), aunque con raíces en Cirat y residente en Castellón desde hace un par de años y medio, tiene la vista puesta en la Bhagirathi River Marathon Swin, que traducido significa la prueba más larga del mundo, 81 kilómetros en uno de los ríos más icónicos (y complicados) del mundo como el Ganges, en la India, prueba en la que ya estuvo en 2017 y que le marcó: acabó segundo, 11 horas y 17 minutos agónicos para nadar en una circunstancias solo al alcance de muy pocos (de los 18 inscritos, ya que la admisión es muy estricta, según resultados en pruebas anteriores de ultramaratón, apenas terminaron cinco). Aquello le marcó tanto, que volverá allí el 3 de septiembre de este año, ahora con un doble propósito: deportivo y divulgativo, ya que tiene pensado grabar un documental (está en conversaciones con National Geographic).

“Prometí que iba a volver, aunque casi no lo cuento”, relata Ponce. “El agua estaba a 35 grados, y aunque me bebí 16 litros, no oriné, estaba deshidratado”, añade. “Me acompañaba un apoyo de la organización, en una barca a remos, pero que no sabía inglés y creo que ni llevaba reloj, así que no me hacía caso para avituallarme”, rememora. “Diluvió tres veces, caían rayos y choqué contra muchas cosas, como una vaca: como el agua estaba tan sucia [allí van a parar las cenizas de los muertos, según profesa el hinduismo], y para evitar el contraste entre la oscuridad y la luz, nadaba con los ojos cerrados”, redondea.

No son circunstancias en las que a uno le apetezca regresar, pero no es el caso de un aventurero que ha dejado su trabajo (jefe de ventas en una multinacional con sede en Castellón), para dedicarse únicamente al deporte: compite con el Castalia Castellón y es monitor del Tritrail Castelló de la Plana de triatlón. “Es el río más sagrado del mundo en uno país exótico, allí consideran todo un honor que vayan extranjeros a competir”, señala. Según Ponce, hace seis años, decenas de miles de personas seguían la prueba desde la orilla.

Esta vez, volver al Ganges supone el punto de partida a una nueva experiencia vital. A sus 29 años, encamina su futuro profesional al del deporte extremo, para convertirse en una especie de Jesús Calleja, responsable del famoso programa de televisión Planeta Calleja, aunando divulgación, deporte extremo y aventura. Ski, puenting… también aparecen en su singular currículo.

Atrás quedan sus inicio, cuando, con 17 o 18 años, inspirado por su ídolo, David Meca, cogía la mochila y se plantaba en cualquier punto de España o de Europa (Países Bajos, Grecia, Polonia…) donde se disputasen pruebas de ultramaratón de natación en aguas abiertas.

Del mar al cielo

Si su primera vez en el Ganges tuvo una dedicatoria especial a una amiga que acababa de fallecer, Daniel ya fue capaz de encontrar la inspiración en otro tipo de desafíos como el que, en 2015, le llevó a los Andes en compañía de su tío Manuel, un alpinista con una severa discapacidad las piernas. “Le dijeron que no volvería a caminar y mira, escalamos el Aconcagua…”, dice, como si fuera una simple colina.

Lo que le ronda la cabeza

Y si creen que lo volver a la India será lo máximo, hace años que le ronda una idea, que es la de unir a nado la península con las islas Baleares: 90 kilómetros entre Xabia e Ibiza, un trayecto que en avión dura un suspiro y, a nado, le supondría invertir una 30 horas.