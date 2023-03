El Ayuntamiento de Castelló sigue buscando soluciones para compensar las consecuencias económicas que sufrirán los 14 clubs de la capital de la Plana que saldrán del proyecto Endavant Esports de cara a la temporada 2023/24 por las desavenencias existentes entre el consistorio castellonense y el Villarreal CF --impulsor de este proyecto de patrocinio-- en los últimos años. Una de ellas es la de motivar a las empresas de la ciudad para que colaboren con el deporte y así se lo ha hecho saber la alcaldesa, Amparo Marco, a los equipos afectados en la segunda reunión que ha tenido lugar esta tarde en el Patronat d’Esports tras no llegar a un acuerdo con Fernando Roig en su reunión de la pasada semana.

De hecho, la primera edil ya ha contactado con varias de ellas en los últimos días y ha habido buena predisposición para colaborar y que los clubs puedan seguir compitiendo como hasta ahora pese a perder el importante aporte económico que realizaba el Villarreal con ellos desde hace dos décadas aproximadamente.

A estas compañías se les han facilitado los datos económicos de los 14 clubs excluidos de Endavant Esports y ahora es cuestión de que se pueda ir concretando cada caso en particular de cara al próximo curso deportivo ya que cada entidad deportiva percibía distintas cantidades (que iban desde los 385.000 euros a los 5.000) por parte del club que preside Fernando Roig en base a una serie de criterios que servían de criba.

La gran esperanza

Pero, en caso de que con el capital privado no sea suficiente para que los clubs tiren adelante y no se vean con la imposibilidad de salir a competir, la alcaldesa de Castelló ha reservado un millón de euros de la concejalía de Deportes para completar el aporte económico de cara a la próxima temporada 2023/24. En este sentido, durante la reunión de esta tarde, en la que Amparo Marco ha estado acompañada por el asesor del Ayuntamiento, Jaime García, y por el coordinador de actividades del Patronat d’Esports de Castelló, Juan Luis Llop, no se ha hablado de la fórmula que se iba a emplear para conceder esta ayuda económica a los clubs y se ha dejado un poco a expensas de que se puedan ir cerrando distintas colaboraciones con las empresas de la capital de la Plana en los próximos meses antes de sacar ese importante montante económico por parte del ayuntamiento.

Cabe recordar que los 14 clubs que han sido excluidos del proyecto Endavant Esports del Villarreal son solo de la ciudad de Castelló y que el patrocinio se mantendrá en caso de entidades pertenecientes a otros municipios de la provincia, así como a los deportistas individuales y las tres competiciones a las que también se apoya desde el Submarino, así como a los clubs de fútbol con los que se mantiene un convenio de colaboración desde hace temporadas.

Así, los que saldrán del paraguas del Villarreal serán el CA Playas Castellón, TAU Castelló, CFS Bisontes Castellón, CV L’Illa Grau, CV Mediterráneo, CV Grau Castelló, CD Balonmano Castellón, Club Natación Castalia Castellón, Hockey Club Castellón, Club Waterpolo Castellón, Club Patí Castalia, Club Triatló Tritrail de Castelló de la Plana, Club Natación Nados Castellón y Club Natación Azahar Sincro.