"La Kings League será una alternativa laboral". "Habrá jugadores que dejen el fútbol 11 para venirse a esta competición". "Esto cada vez va a ir más y subirán los sueldos". Son los testimonios de Jordi Ros, José Juan y David López. Tres jugadores que han participado en la primera edición de la liga de promovida por Gerard Piqué e Ibai Llanos, entre otros. Los dos primeros, miembros de El Barrio, ganador de las finales del Camp Nou.

Jordi Ros (1996), futbolista que pasó por la cantera de Osasuna y que ahora milita en el CE Carme, de la cuarta catalana. José Juan (1979), portero del Athletic Torrellano de Tercera, la misma categoría en la que está David López (1982) -juegan en el Caravaca- y que disputó la competición de los presidentes streamers con el Saiyans FC de TheGrefg. Él entró por medio de Fernando Llorente, quien finalmente no pudo jugar. José Juan se puso en contacto con Adri Conteras y DjMaRiiO, con los que habló cuando se convirtió en un fenómeno viral tras el hito de Copa ante el Real Madrid.

Recompensa por jugar la Kings

Es la diversidad de la Kings League, donde confluyen futbolistas de regional, sobre todo a través del draft inicial, veteranos o estrellas retiradas. Los tres jugadores coinciden en señalar a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el torneo ha supuesto un punto de inflexión en capítulos muy diferentes de sus carreras.

José Juan sigue en plena forma a sus 43 años. Solo así puede explicarse el ida y vuelta de su último fin de semana. "Fui el viernes para Barcelona en tren para jugar los cuartos de la final four. El sábado regresé en avión para estar en un partido con el Torrellano a las 12. Ganamos. El domingo, en coche, rumbo a Barcelona con la familia. Cuatro partidos en tres días", relata.

La experiencia mereció la pena, porque junto a Jordi Ros y sus compañeros levantaron ante 92.522 espectadores el título de ganadores de la Kings League. "La experiencia ha sido muy enriquecedora. Todo lo que me está aportando es positivo. He disfrutado del deporte, compitiendo con un formato de fútbol 7 nuevo, con gente profesional e ídolos de mi infancia. Imagínate... ¡Ha sido un honor que mi familia, pareja y amigos me hayan visto disfrutar así! Ojalá la Kings dure mucho más", comenta con entusiasmo un futbolista amateur que estos días tiene una agenda más apretada que la de un profesional.

Los permisos de los jugadores

Su historia es la de muchos participantes, sobre todo del fútbol regional catalán, que han integrado el grueso de la competición. "Es cierto que algunos jugadores han tenido problemas con sus equipos, pero otros han conseguido, sin problema, el permiso para poder estar el fin de semana en el Camp Nou, porque les han coincidido bien los horarios»" cuenta David López, quien, como José Juan, ha llegado a acuerdos con sus clubs.

"Sabemos lo difícil que es llegar al fútbol profesional. Lo que permite la Kings es abrir el abanico de oportunidades para los jugadores, aprovechando las suyas propias, enganchando a jóvenes y aprovechando la situación por la que atraviesa el fútbol tradicional", insiste el exfutbolista de Osasuna o Athletic Club.

Sin embargo, nada más terminar la primera parte de la Kings League, la UE Sants, donde militaban varios elegidos para el torneo de fútbol 7, anunció la desvinculación de mutuo acuerdo de Cristian Ubón, MVP de la liga de streamers. El desencadenante fue la incomparecencia de Ubón en un partido considerado por su ya exclub como importante en la lucha por mantenerse en Tercera.

"Para él ha sido un escaparate que le permitirá subir de categoría. Ubón ha metido 17 goles, seguro que no le va a faltar un equipo de Segunda Federación, más teniendo 20 años. Pero va a llegar un momento donde los jugadores decidirán entre la Kings o el fútbol 11", asegura José Juan.

¿Cómo son los contratos de la Kings?

A los participantes iniciales en la Kings League se les hizo un contrato temporal de tres meses. Aunque no existe una cantidad oficial por partido –algunos futbolistas dado cifras públicas entre los 75 y los 100 euros–. Los jugadores 11 y 12 (escogidos fuera del draft) tienen una negociación independiente, como indican José Juan y David López, que detentaron ese rol. Pero la participación y el beneficio que los jugadores pueden sacar va más allá, como refleja el volumen de exposición en visitas o los acuerdos comerciales que puedan derivar.

"Creo que la Kings League será una alternativa laboral, porque cada año va a haber más dinero. El nivel de los jugadores también va a ser más alto. Creemos que puede llegar a ser un sobresueldo o incluso un salario fijo, entrenando todas las semanas y compitiendo de igual manera. Desde luego que ese sería el modo de profesionalizarlo. Al final, esto es una rueda, cuanto mayor sea el incentivo, a mejores futbolistas se va a llegar", razona Jordi Ros. David López acompaña la argumentación con la concentración que llevó a cabo el Saiyans FC en la previa a las finales, evidenciando un rasgo profesional que ha existido desde la primera edición.

Nuevos y renovados ídolos en la Kings

"No deja de sorprender que, a mis 40 años, cuando ya parecía retirado, pueda yo haber vivido esta experiencia. Por cierto, alguno se piensa que es una pachanga, pero la gente se ha enganchado porque todos hemos ido al máximo. Hacía tiempo que yo no estaba tan en tensión durante un partido. Veía las caras de mis compañeros, palpaba su nerviosismo y eso hizo que me emocionara. No quería fallar", recalca David López.

"Un ejemplo de lo que la Kings ha supuesto es lo que vivió Ricardo López un día en Madrid. Un niño le dijo: ‘Mira, ese es el portero del 1k de Casillas’, a lo que su padre respondió: ‘No, hombre, es el del Atlético’. Esta liga llega a todas las generaciones. Cada uno la ve desde su óptica", concluye López, citando el ejemplo de un portero que, a pesar de todo lo vivido, se emocionó tras recibir el MVP de una jornada que le dedicó a su hijo. Nuevos y renovados ídolos nacidos en un fútbol "más rápido, donde te chutan de todos los lados –sentencia José Juan–, como un videojuego. Una mezcla de 'show' y deporte que ha resultado de la hostia. Una revolución".