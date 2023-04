En Elche ha pasado lo que tenía que pasar. Lo que todo el mundo esperaba. Un Barça letal y ordenado se ha impuesto en el campo del colista por 0 a 4, con un doblete de Lewandowski, que no marcaba en la Liga desde finales de febrero ante el Cádiz y que recupera la efectividad en el momento más oportuno, otro de Ansu Fati, que no veía puerta desde Ceuta y al que el gol le ha de servir para ganar confianza en el tramo final del campeonato, y un último de Ferran Torres, al que el gol también le va de maravilla.

Noche de reivindicaciones para el '10' y el valenciano, más necesitados de alegrías que el polaco porque no marcaban desde octubre en Liga. El Barça no ha fallado en su cuenta atrás hacía un título de Liga que salvo hecatombe no se escapará. Los azulgrana dormirán a quince puntos del Real Madrid y le ponen presión ante su duelo de mañana ante el Valladolid.

La proximidad del decisivo clásico de Copa y la abismal distancia entre los dos equipos -55 puntos de diferencia- han permitido a Xavi tomarse la licencia de experimentar con su once ante el Elche. Además, le faltaban cinco titulares. Pese a que había dudas, no ha hecho descansar a Araujo, que ha formado pareja en el eje con Marcos Alonso y en los laterales ha puesto a Koundé por la derecha y ha recuperado para la causa a Jordi Alba.

La gran novedad la hemos encontrado en el mediocentro, donde se ha ubicado Eric Garcia. El técnico lo ha estado probando en los entrenamientos en Sant Joan Despí y le convence. Le ve condiciones para ejercer el rol de ordenar y distribuir el juego. Los interiores han estado ocupados por Sergi Roberto y Gavi, quedándose Kessie en el banquillo.

Arriba, ha apostado de nuevo con tres delanteros puros. Ferran Torres por la derecha, Lewandowski en el centro y Ansu Fati, en el ojo del huracán toda la semana por las declaraciones de su padre pidiendo más minutos para su hijo y las especulaciones sobre su futuro, en la izquierda. El '10' azulgrana tenía una magnífica oportunidad para reivindicarse y la aprovechó con el gol que sentenció el partido.

Ansu Fati habla donde mejor sabe.

Ha salido el Barça sintiéndose superior, dominando el juego pero con escasa intensidad. Era Araujo quien iniciaba el juego desde atrás e intentaba dar un poco de profundidad al equipo porque Eric estaba más pendiente de no cometer errores en su nuevo cometido que arriesgar en el pase.

Muy poca inventiva en el equipo azulgrana, con más intenciones que otra cosa ante Elche que le ha puesto voluntad en el estreno de su sexto entrenador esta temporada y que jugaba sin presión porque la salvación para ellos ya es imposible.

El Barça se ha aprovechado del balón parado para ponerse por delante. Una falta lateral servida por Alba, la ha bajado de cabeza Araujo para que Lewandowski, en un remate al más puro estilo Julio Salinas, batiera a Edgar Badia.

El gol le ha servido a los de Xavi para intensificar su dominio y llegar con un poco más de peligro. De hecho, antes del descanso hubieran podido sentenciar al Elche pero un remate de Lewandowski a centro de Ferran ha salido alto y Mascarell le ha sacado bajo palos un chut a Koundé ya sin portero después de una jugada luchada por Gavi desde la izquierda.

Pese a que no han tenido ningún susto en la primera mitad, el Barça había dejado con vida al Elche con toda una parte por jugarse. Y el susto de la noche se lo han llevado en una jugada en que Carmona le ha ganado la espalda a Alba pero cuando ya encaraba Ter Stegen se ha roto en la carrera.

El Barça pareció verle las orejas al lobo porque poco después ha certificado el triunfo con un gol de Ansu Fati, al que le han dejado una autopista para plantarse en las inmediaciones del área de Badia. El '10' no ha perdonado con un buen remate cruzado.

Con todo resuelto, llegaron más goles. De nuevo de Lewandowski, que ha sabido aprovecharse de una pérdida del Elche en zona peligrosa, y otro de Ferran, que en Liga no marcaba desde octubre y que para encontrar la última vez que perforó la portería rival nos tenemos que remontar hasta el día del Viktoria Plzen, en noviembre.

También para que Xavi diera unos minutos de descanso a Gavi y Araujo y que Pablo Torre tuviera minutos y Aleix Garrido se sumara a la lista de los debutantes bajo su mando. Fue una noche redonda para el Barça, que incluso consiguió dejar la portería a cero porque en uno de los pocos remates del Elche entre los tres palos el balón acabó en la madera y Ter Stegen se lució en un remate de Josan.