La previa | El Peñíscola, sin presión y con la ilusión de llegar a la gran final de la Copa

El Servigroup Peñíscola Globeenergy tiene un sueño. Y en sus manos está el conseguirlo. El equipo que dirige Santi Valladares disputa este sábado, a partir de las 12.00 horas (Teledeporte), una histórica semifinal de la Copa del Rey contra el Jimbee Cartagena, contra el que tratará de dar la sorpresa para meterse en la final del torneo copero. La expedición, que viajó al completo el jueves por la noche hasta Antequera, lo tiene todo preparado para saltar a la pista del pabellón Fernando Argüelles, disfrutar y, sobre todo, competir ante otro primera.

El conjunto del Baix Maestrat afronta esta fase final del torneo copero con mucha ilusión por intentar hacer la heroica de vencer al conjunto cartagenero. Es el único representante de Segunda División y, sin duda, el equipo más humilde que se ha ganado un puesto en la final a cuatro junto a tres de los equipos más importantes y en forma de Primera División.

Pero esta situación no amedrenta a los peñiscolanos. De hecho, el mensaje que llega desde el vestuario a través del capitán Elías Beltrán es claro: «El problema lo tienen los equipos que se enfrentan a nosotros. Cartagena tiene buenísimos jugadores pero nosotros también somos un buen equipo; tenemos jugadores experimentados en estas situaciones y jóvenes que en el futuro serán jugadores importantes de España». Es más, el jugador sevillano no duda en avanzar que jugarán «de tú a tú» y que, la pelota entrará o no entrará, «pero nuestra gente se va a sentir orgullosa de nosotros».

Al completo

El Peñíscola realizó ayer el último entrenamiento previo en el escenario del partido y Valladares confirmó que tiene a todos sus jugadores disponibles, llegando al choque con confianza después de recuperar las buenas sensaciones de victoria en el último partido de liga contra el Ceutí, al que goleó por 6-2. En la semifinal de hoy no les será tan fácil vencer a un Cartagena con jugadores de mucha calidad y capitaneados por un líder en el banquillo, Duda. El técnico brasileño, tras casi dos décadas en ElPozo Murcia, recaló en Cartagena hace cuatro años y, poco a poco, ha ido formando un equipo que cada vez está más cerca de la pelea por los títulos. Con la Liga algo descartada, ven la Copa del Rey como la primera oportunidad cercana de conseguir un premio.

El papel de la afición

Unos 400 aficionados acompañan al Peñíscola en Antequera y serán algunos más los que apoyarán al equipo en el pabellón con familiares y amigos de los jugadores que no se van a perder la cita. Probablemente será el equipo con más apoyo de público en las gradas del pabellón Fernando Argüelles.

El jugador argentino Agustín Plaza afirma que la afición «es el alma del equipo y del club» y no tiene dudas que con su apoyo «seremos locales». «Estuvieron en lo malo y ahora nos acompañan en lo bueno. Antequera será azul».