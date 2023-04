Diego d’Onda brilla com el millor jugador del Campionat del Món de pilota

Per unanimitat de totes les seleccions i per mèrits propis. Diego López va ser nominat com el millor jugador del X Campionat del Món de Pilota, durante el sopar de gala per al lliurament de premis. Un campionat que va congregar a un total de 20 seleccions vingudes de tot el món i que, segurament, ha sigut el Mundial amb major nivell de joc i més professionalitzat de la història de la pilota valenciana.

El jove d’Onda va ser un jugador clau, tant en la competició de Joc Internacional com en la competición de la modalitat reina, la de Llargues. El pilotari, de tan sols 19 anys --un dels més joves de totes les seleccions del món-- va ser decisiu en totes dues competicions per a guanyar totes dues finals i alçar-se amb l’or absolut.

Però no sols això: també va aconseguir un bronze mundial ja que va jugar la partida pel tercer i quart lloc en la modalitat de Frontó que, al no ser la final, quasi va passar desapercebuda per a la gran majoria d’aficionats.

Diego d’Onda, al costat d’Adrián de Quart, van donar tot un recital de bon joc i van aconseguir imposar-se molt clarament en la partida que els va enfrontar a Bèlgica (21-7), no podent accedir a la final pel fet que en semifinals se’ls va creuar la potent selecció d’Euskadi i Pere Roc II, al costat d’Adrián, no van poder aconseguir la victòria, perdent la mateixa per un marcador de 21-17.

El primer títol

En la final de Joc Internacional, Diego estava sent reservat pel seleccionador, Vicent Molinés, per a la competició de Llargues i per intentar que la selecció guanyara sense la seua intervenció, però la final contra Italia va prendre un camí no previst i en una partida a sis jocs, els italians es van posicionar amb un 5-4 al seu favor i joc per a guanyar la final. Va ser llavors quan el seleccionador va fer el canvi i va traure a Diego per a substituir a Pere Roc, que anava a realitzar el traure.

Al d’Onda no li va tremolar el pols i, en un moment de tanta tensió, va aconseguir doblegar als italians amb quatre traures molt potens que no van poder retornar i posar el 5-5 en el marcador. L’últim joc i definitiu es va desenvolupar amb la mateixa igualtat, però en el primer avantatge que va tindre el combinat valencià l’onder va creuar una pilota amb l’esquerra i va aconseguir el punt.

La prova final

La prova final, en la qual tothom va veure del que era capaç el jove jugador d’Onda, va ser la final de Llargues, amb un fort vent en la plaça de la Generalitat d’Alzira, en la qual la selecció de la Comunitat Valenciana va véncer a Bèlgica per 6-2. Les condicions meteorològiques beneficiaven als rivals, més acostumats a jugar amb condicions adverses, tant de vent com de pluja ja que la seua competició professional es desenvolupa setmanalment en pistes idèntiques.

Però ací de nou va tornar a brillar la gran estrela castellonenca que, malgrat no ser la modalitat que practica habitualment, s’adaptà fàcilment a causa de la seua gran versatilitat, sent un dels grans protagonistes de la victòria final. Tant bona va ser la seua actuació que aquests dies ha rebut ofertes temptadores per a jugar en la lliga belga, on la modalitat de Llargues és professional.