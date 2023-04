La entrevista | Fabrice Pastor, presidente de A1 Padel: "Hemos firmado un acuerdo con los Yankees para hacer crecer el pádel"

En los tiempos de cambio que vive el pádel, uno de sus principales actores levanta la mano. A1 Padel, circuito que desde 2020 expande fronteras sin cesar, alcanzó un acuerdo con un gigante del deporte, los New York Yankees (MLB), para asistencia estratégica e innovación en un deporte que pide mejoras. Bajo esa premisa, su fundador y director ejecutivo de Monte Carlo International Sports, Fabrice Pastor (Montecarlo, 1971) responde al respecto del debate que se ha abierto en el pádel.

¿Cómo valora la formalización de un acuerdo con los Yankees?

Pues... ¿Quién no tiene una gorra de los Yankees? Son un monstruo del deporte, por eso es un día feliz y planificado para nosotros porque llevamos mucho tiempo hablando. Soy una persona muy difícil, que quiere un circuito diferente, por los jugadores y para los jugadores. Son reglas sencillas y laxas. Sé qué es un jugador, lo fui, y sé lo que se dejan cada día; no son una casilla en el Excel, así que felices al tener el mejor partner.

¿Cuál es el siguiente paso a dar en su hoja de ruta?

Los pasos son continuar de la mano del equipo de A1 Padel, llevar el deporte al mundo, con promotores, packs de ayuda a los jugadores... Yo siempre intento ayudar al jugador, intento que no se venda a las marcas porque pagan tres monedas y su salida cuesta una fortuna. Conozco jugadores a los que le pagan 300 euros mensuales y tienen 100.000 euros como cláusula de salida.

¿La no exclusividad mejora la situación de los jugadores?

Está bien, pero de estar en la cárcel a sólo salir al patio no es suficiente. Están muy bien el resto de circuitos, pero es una cortina de humo que se acaba con un contrato de 25 años. Es abusivo, una barbaridad. Como antiguo jugador algo no me cuadra, tanto por calendarios, como por prize money. Es muy espectacular, pero ¿25 años con ese mismo beneficio? No puedes engañar al jugador; es el mismo perro con distinto collar. Nuestra diferencia es que conozco a todos los jugadores, hablo con ellos, ayudo a su crecimiento y quiero que el profesional gane dinero. Es un enfoque totalmente diferente al resto.

¿El acuerdo con los Yankees abre un grado más de profesionalismo al jugador?

Nosotros formamos al jugador, damos más grado de desarrollo y luego llegará el negocio. No me interesa ganar dinero, quiero que el pádel crezca. En otros deportes vemos el desastre de las federaciones. Hay algunos que hablan mucho, enseñan mucho y no trabajan. Yo sólo intento que crezcamos como debemos, de forma sana. Es importante controlar el crecimiento, que el niño sepa andar, trotar y luego correr.

¿Existe la organización internacional en el pádel para atraer al extranjero?

Soy un ferviente creyente de la federación y me sentaría con quien sea. No sin realidades ni normas de juego para votar. Cosa que con el señor Carraro no ha ocurrido hasta el momento.

El deporte no deja de crecer a pasos agigantados...

El pádel va a vender el doble de lo que vende el tenis y las marcas ingresarán cantidades apabullantes. Pero el jugador sigue vendiéndose por tres pesetas y pedirá algo más al circuito. Yo intento explicar que el pádel en 2023 facturará 2,2 billones de euros, y claro, nosotros ayudamos al jugador de forma feliz, pero tenemos que pedir que reclamen más a las marcas. Cambiar la mentalidad porque no es normal que un top-40 en otro circuito esté ganando 50.000 euros al año y a nuestros número 10 les ofrezcan 15.000. Son cosas que no tienen razón de ser porque las marcas ahora se expanden y no entienden la otra parte.

¿Sin acuerdos así no hay camino existente?

Al final, los Yankees son mucho más profesionales que nosotros. Son mucho mejores en todo. Habrán estudiado y, tras todo ello, comprenderán que nuestro circuito es el perfecto para ello. Y quiero recalcar algo: ya está bien hablar de los mejores jugadores del mundo. En mi circuito hay 1.000 y, si se les respeta, no se puede decir quién es el mejor porque otro circuito existe desde hace 25 años. Cuando solo exista un circuito, sí. Ya está bien lo de decir que un jugador es el mejor del mundo por estar en un circuito que lleva 25 años.

¿Ve posible el entendimiento?

Vuelvo a tender la mano, pero hasta ahora no han querido sentarse: pasó en Roland Garros e Italia. Espero que seamos lo suficientemente inteligentes ahora y busquemos un camino.