Sergio García en Augusta: «Siempre es divertido estar de vuelta»

Minihamburguesas con queso al estilo Scottie, gambas picantes con chili thai dulce y mayonesa sriracha, sopa de tortilla con aguacate, nachos azules, crema agria, cilantro y lima, chuleta de lomo alto o corvina, macarrones con queso, maíz bañado en crema de jalapeño, coles de bruselas fritas, patatas y cookie caliente en sartén con helado de leche y galletas. Esa fue la cena de campeones que disfrutó Sergio García en la antesala de la 83ª edición del Masters de Augusta, el primer grande de la temporada que comienza este jueves.

El castellonense es uno de los 18 golfistas de la polémica LIV Golf que competirá en el Augusta National. Lo podrá hacer porque la organización no ha vetado su participación expresamente y García podrá jugar de por vida al obtener el torneo en 2017 y, con ello, la icónica chaqueta verde.

Prácticas

Al castellonense se le ha visto disfrutar en las rondas de prácticas junto a los también españoles Jon Rahm (uno de los favoritos esta semana) y José María Olazábal (doble campeón en los noventa). «Sí, siempre es bonito jugar con dos buenos amigos como son Jon y Chema. Hacia tiempo que no les veía y obviamente hablé con ellos un poco. Siempre es bueno conversar y caminar juntos y ver el campo», dijo García en su comparecencia ante los medios.

El de Borriol se estrenó en el Masters en 1999, y se mostró afortunado por poder regresar, más de dos décadas después de la primera vez. «Afortunadamente para mí, he podido venir aquí, creo que son 23 años o algo así. Siempre es divertido estar de vuelta. Intentaré dar lo mejor que tengo», resumió.

Sin rencores

La actitud de los jugadores del PGA Tour respecto a los de la Liga saudí (LIV Golf) es uno de los alicientes extradeportivos que han marcado las últimas semanas. García evitó cualquier polémica y orientó su discurso hacia la competición, tras el reencuentro. «Sí, tuve conversaciones con muchos de ellos que no había visto hacía tiempo, y todos han estado geniales. Todos estamos tratando de competir. Vamos a dar lo mejor de nosotros. No importa si eres jugador del PGA Tour o del LIV. Creo que todos daremos lo mejor de nosotros y ya veremos qué sucede al final de la semana», explicó.

Sergio García llega a Augusta con buenas sensaciones: «El juego está bien. Obviamente estoy trabajando en algunas cosas. Esta semana será una buena prueba, como lo son todos los majors y todos los Masters. Me gustan mucho algunas de las cosas que estoy haciendo. Es solo una cuestión de, con suerte, generar un buen impulso».

Para la primera ronda del jueves, García formará partido con el canadiense Adam Svensson y el estadounidense Sahith Theegala, con salida a las 15.24 hora española. El torneo se televisará a través de Movistar Golf, que el miércoles también emite el tradicional y distendido torneo de pares 3.

Favoritos

El español Jon Rahm es uno de los favoritos tras ganar tres títulos en un brillante arranque de temporada, y en una intensa pelea con Scottie Scheffler y el norirlandés Rory McIlroy por el número uno del mundo. «El estado de forma no importa, lo que has hecho antes de este torneo no importa. Hubo muchos casos en los que jugadores que no tienen su mejor año, pero llegan aquí y compiten con confianza», dijo Rahm, que ha acabado cuatro veces en el top-10 en Augusta.