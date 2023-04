La previa | El Bisontes tiene el propósito de puntuar en la visita al Alzira

El Bisontes Castellón juega este sábado a las 19.00 horas en la pista del Family Cash Alzira con la intención de no alargar más la mala racha de resultados que lleva. El grupo de jugadores entrando por Manuel Collado tratará de sacar al menos un punto ante un complicado rival después de tres partidos seguidos donde han salido derrotados y que han hecho que el equipo vaya cuesta abajo en la clasificación.

No tiene el Bisontes una salida favorable para poner freno a esa trayectoria negativa. Visita al Alzira, uno de los equipos más fuertes de la temporada, que es tercero y afronta el partido con muchas cosas en juego. El equipo valenciano aún no tiene asegurada su clasificación en el play-off y quiere hacerlo cuanto antes. Además, le sigue por detrás a dos puntos un O Parrulo Ferrol que está presionando al Alzira por arrebatarle su posición y tener el factor pista a favor en el partido de vuelta en la primera eliminatoria del play-off. Por tanto, no parece que el club alzireño sea el mejor rival para volver a la senda de la victoria.

Dinámica negativa

Pese a ellos los jugadores del Bisontes pelearán por sacar un buen resultado en el duelo autonómico y le pondrán las cosas complicadas a su rival como ya hiciesen en el partido de la primera vuelta jugado en Castellón. Obligaron al Alzira a remontar un tanto inicial de Mauro Sánchez y ganaron con una ventaja mínima (1-2) en un enfrentamiento muy igualado.

Rafael ha sido sancionado con dos partidos por su expulsión en el partido contra el Barça B y será la única baja del Bisontes para este partido.