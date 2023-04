El entrenador del Villarreal, Quique Setién, trasladó, en la rueda de prensa, el sentir del vestuario: lo injusto del resultado, el abrumador dominio amarillo y una crítica a las pérdidas de tiempo del Valladolid.

"Teníamos que tratar de controlar que no nos hicieran gol, es lo que habíamos hablado: lo importante era mantener portería a cero y generar ocasiones, porque es un equipo al que se les crean bastantes", comentó. "Nos han marcado rápido, se han crecido y han hecho por contenernos bien", añadió. "Aunque les hemos generado varias ocasiones, sobre todo en la primera parte, no hemos podido marcar el segundo para empatar y buscar la victoria", dijo.

Setién opinó que habían hecho "mucho mejor las cosas que el Valladolid, pero no hemos marcado". "El fútbol son goles y momentos", indicó. "Hay muchas cosas que hemos hecho bien, pero otras que tenemos que reforzar y seguir", comentó. "Estoy contento, pero es una pena porque, si hubiéramos ganado, estaríamos en unas condiciones extraordinarias", agregó el santanderino.

"Esto ya nos ha pasado en otros partidos, como el día del Anderlecht: hay que meterla dentro, pero nos cuesta". "No hemos tenido la inspiración de otras veces", confirmó el técnico amarillo.

Cruce de acusaciones

Setién, que explicó que vive "el día a día y no quiere sacar conjeturas", también reconoció que "esta derrota nos afecta porque es normal, pero creo que el equipo está bien y quedan nueve partidos para luchar por los objetivos". "Si lo hacemos bien y tenemos acierto, tendremos muchas más opciones de ganar los partidos", subrayó.

Por último, sobre no tirar el balón fuera en la acción del gol de Étienne Capoue porque había un rival tendido sobre el terreno de juego, Setién dijo que "quizá es nuevo [el entrenador Paulo Pezzolano] y no se da cuenta, pero nosotros no tiramos el balón, es algo que se acuerda y que se sabe".

"Además --prosiguió--, si tienes un equipo que ha estado interrumpiendo el juego un montón de veces, debemos seguir: han sido muchas situaciones en las que han perdido tiempo», echó en cara. "Yo no creo que sea una cuestión de fair play", contestó a las palabras de su colega uruguayo.

Las palabras de Pezzolano

Paulo Pezzolano, entrenador del Valladolid, expulsado por protestar el 1-2, acusó a los amarillos de falta de juego limpio. "Pedí fair play, pero era más para el equipo rival y no para los árbitros", explicó. "El equipo rival debía parar la jugada: fue una falta y un pisotón, debieron parar esa jugada y no seguir", reforzó. "Tenían un colega tirado en el área chica", ahondó. "Eso me pareció muy ma"», consideró. "Se puede pensar que estaba insultándole [al árbitro], pero no fue así y, por tanto no creo que me caigan tantos partidos", señaló.