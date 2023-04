El Barcelona encadenó su segundo empate a cero consecutivo, esta vez en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe, lo que reduce a once puntos su ventaja sobre el Real Madrid, que había ganado en Cádiz por 0-2, distancia aún más que importante como para pensar que se le puede escapar el título de LaLiga Santander.

El equipo de Xavi Hernández completó un partido más que discreto ante un rival como el Getafe que se juega la permanencia cada jornada y que le planteó numerosos problemas. Los hombres de Quique Sánchez Flores tuvieron ocasiones claras pero carecieron de puntería. La mejor opción de los barcelonistas fue un doble palo del brasileño Raphinha y Alejandro Balde en la primera parte. Le faltó fortuna en dicha acción y luego continuidad en una actuación gris que, de haber tenido acierto Borja Mayoral a poco del final podría incluso haberse saldado con derrota.

Un punto que puede saber a poco a un Barcelona que encadenó su tercer partido liguero sin encajar gol. Nueve ha sufrido en toda la temporada, cifra de récord. Pero el fútbol de nuevo no acompañó al conjunto de Xavi, quien, al margen de cuestiones como el césped y el sol, reconoció la situación en la que se encuentra su equipo: "Es evidente que no estamos en el mejor momento de la temporada en juego ni en resultados. Lo hemos intentado de todas las maneras, pero hemos estado espesos e incómodos".

Atlético de Madrid - Almería (2-1)

El Atlético de Madrid sigue empeñado en competir por el segundo puesto. Sumó su sexta victoria consecutiva al imponerse al Almería (2-1), al final con muchos apuros, y sigue a dos puntos del Real Madrid. El francés Antoine Griezmann (m.5 y 43) fue de nuevo el gran factor de desequilibrio para el conjunto de Diego Pablo Simeone, que supo sobreponerse sin temblarle el pulso al empate en un autogol del uruguayo José María Giménez al desviar un centro-chut del brasileño Leo Baptistao (m.37), pero que no remató el triunfo y lo pagó con los apuros y las protestas almerienses de los últimos minutos.

Valencia - Sevilla (0-2)

El Sevilla, aún con los ecos de su empate en Old Trafford ante el Manchester United en la ida de cuartos de la Liga Europa, tiró de nuevo de pragmatismo para llevarse un triunfo determinante (0-2) y dejar aún más hundido al Valencia, que continúa en la zona de descenso, empatado con el Espanyol y a tres puntos de la salvación que marca el Almería. El cuadro de José Luis Mendilibar, cuya llegada al banquillo hispalense ha cambiado el rumbo del equipo, salió airoso de un partido tenso entre dos históricos que están viviendo un curso liguero más que complicado gracias a los goles en el segundo periodo del francés Loid Badé (m.55) y de Suso Fernández (m.75).

Su margen ahora es de ocho puntos respecto al propio equipo valencianista, que no da con la tecla para aliviar su situación. Todos sus intentos son en vano y ni siquiera el hecho de contar como titular con la experiencia de un reputado artillero como el uruguayo Edinson Cavani le sirvió para amarrar el partido. Reclamó dos penaltis que, tras acudir al vídeo, el colegiado Carlos del Cerro Grande no decretó y, desesperado, terminó con un hombre menos por una roja a Ilaix Moriba por una dura entrada.

Girona - Elche (2-0)

También el Girona sumó ante el colista y desahuciado Elche (2-0) un triunfo que supone prácticamente la tranquilidad para el conjunto de Míchel Sánchez, que ya está más cerca de Europa que del descenso.

El argentino Taty Castellanos (m.45) y Oriol Romeu (m.70) reflejaron en el marcador la efectividad del bloque gerundense ante un Elche que acabó en inferioridad por expulsión del argentino Ezequiel Ponce en la prolongación.

Cádiz - Real Madrid (0-2)

El Real Madrid defendió su segunda plaza después de imponerse por 0-2 al Cádiz en el Nuevo Mirandilla, una victoria que le costó mucho por una inusual falta de puntería que terminaron por resolver Nacho Fernández y Marco Asensio con dos 'fogonazos' en el tramo final del segundo tiempo.

Pese a dar dejar en casa a Vinicius Jr, el conjunto madridista no lo notó a nivel ofensivo. Generó muchas ocasiones, muy claras algunas de ellas, pero entre David Gil y Fali, no pudo abrir el marcador hasta cuando su rival empezaba a pensar que podía sumar un punto valioso. Los de Carlo Ancelotti demostraron que no quieren desconectarse aún del campeonato doméstico y firmaron un partido más que notable, donde encontraron más resistencia de los de Sergio González en la primera mitad.

Betis - Espanyol (3-1)

El Betis aprovechó esta combinación de resultados con una victoria sobre un Espanyol en caída libre. La llegada del exfutbolista Luis García al banquillo 'perico' no parece dar frutos, aunque su equipo estuvo cerca de rascar esta vez un empate en el Estadio Benito Villamarín.

Se adelantaron los verdiblancos por obra de Ayoze Pérez en el minuto 27, a pase de Luiz Henrique. Cerca del descanso, Juan Miranda puso el 2-0 con una asistencia del propio Ayoze. El Espanyol redujo distancias con un bonito gol de César Montes, de chilena a la salida de un córner y tras varios cabezazos infructuosos para el despeje.

Sin embargo, y tras varias intentonas fallidas de Joselu para buscar la igualda, llegó la sentencia del 3-1 por mediación de William Carvalho. Un disparo suyo desde la frontal del área amarró el triunfo del club bético, que alcanzó los 48 puntos.

Athletic - Real Sociedad (2-0)

San Mamés sonrió al conjunto local en el derbi vasco. El Athletic Club exhibió más mordiente y se hizo con la victoria gracias a un doblete de Iñaki Williams (min.33 y 70). El primero de su cuenta llegó en un córner, rematado a bocajarro y en segunda instancia tras un fallo propio.

El segundo tanto del mayor de los Williams fue al contragolpe, adentrándose en el área 'txuri-urdin' por el lado derecho para finalizar su galopada con un derechazo arriba e inapelable para el guardameta visitante. En la otra portería, Unai Simón había salvado el empate con varias paradas de mérito ante la insistencia de la Real.

Villarreal - Valladolid (0-2)

La tanda sabatina de partidos se abrió en el Estadio de la Cerámica, donde los locales no pudieron dar continuidad a su buena imagen mostrada la semana anterior en el Bernabéu. Así, el Valladolid sorprendió cogiendo una ventaja de dos goles en apenas media hora.

Selim Amallah inauguró el marcador en el 2' tras una combinación desde el balcón del área, hasta meterse en la 'cocina' y batir suavemente al portero del Villarreal con un tiro cruzado. Anotó después Samu Chukwueze, pero su remate quedó invalidado por fuera de juego previo de su compañero José Luis Morales.

Solo unos compases más tarde, Jawad El Yamiq hizo el 0-2 a raíz de una gran jugada individual en la salida desde atrás. El central marroquí arrancó al galope por la banda izquierda y culminó con un disparo certero tras un quiebre al defensa rival. Étienne Capoue descontó para el 'Submarino Amarillo' con un zurdazo en al 74'.