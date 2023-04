Pese a todo, pese al caso Negreira, cordialidad. Al menos, con las cámaras delante. El presidente del Barça, Barça, Joan Laporta, y el de LaLiga, Javier Tebas, se han saludado con una sonrisa en cada boca antes del arranque de la asamblea extraordinaria que se ha celebrado este miércoles. Pero hasta ahí llegó la cordialidad. Porque Laporta, aseguró después su némesis, "no ha aclarado nada" al resto de clubes sobre los pagos de 7,5 millones de euros al ex vicepresidente de los árbitros entre 2001 y 2018.

"Laporta ha dado sus explicaciones durante 20 minutos, en los que ha hecho un resumen de lo que contó en la rueda de prensa del lunes", ha señalado Tebas sobre el presidente del Barça, quien abandonó la sede de LaLiga sin hacer declaraciones, después de tres horas y media de cónclave. "Muy light con Laporta, demasiado", según una fuente presente en la reunión.

Ausencia de Florentino

Tebas ha explicado que el formato de la asamblea "no ha sido un interrogatorio", sino que Laporta ha ofrecido sus explicaciones y después unos cuantos clubes, "10 o 12" han realizado sus reflexiones sobre el asunto. Entre ellos no estaba el Real Madrid, representado por su director general, José Ángel Sánchez, en ausencia de su presidente, Florentino Pérez. "No viene desde hace años", ha recordado Tebas.

Sí que ha intervenido Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético y vicepresidente primero de la patronal, quien fue el primer en abandonar la asamblea, cuando aún estaba en marcha, también sin hacer declaraciones. En todo caso, y siempre según Tebas, "la mayoría de clubes que han intervenido han dicho que no era normal, no era habitual, no se hacía. Que los pagos a la familia Negreira no eran correctos". "Ninguno ha dicho que entendiera las explicaciones, no ha aclarado nada", ha incidido.

El presidente de LaLiga ha avanzado que solicitará al juzgado que el hijo del ex árbitro, Javier Enríquez Romero, sea también incorporado a la causa como investigado y ha vuelto a recalcar que él no cree que "el Barça comprara árbitros". "Pero hay indicios de que con esos pagos se quería influir en algo y solo la intención de creer que puedes influir ya es una conducta punible", ha recordado.

Tebas ha eludido volver a pedir la dimisión de Laporta como presidente del Barça, pero, al ser preguntado por ello, sí que ha dicho que sigue "pensando lo mismo" que entonces: "Ya no es significativo, sigo pensando lo mismo, pero no es 'casus belli' en este momento".

La guerra por los árbitros

El otro gran asunto de la asamblea, como adelantó en primicia El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, versó sobre la intención de LaLiga de que los árbitros dejen de depender única y exclusivamente de la RFEF. Una batalla que, según ha asegurado después Tebas, no guarda "ninguna relación" con el estallido del caso Negreira.

El presidente de LaLiga ha comentado que la patronal "no quiere las competencias arbitrales", sino que se aplique en España a un modelo como el de Inglaterra o Alemania, en el que el estamento arbitral está regido por una "sociedad mercantil" participada por la federación de turno y por las ligas.

"Somos conscientes de que esta línea requiere un acuerdo con la RFEF", ha reconocido, consciente de que tanto la Ley del Deporte como la FIFA dejan la pelota en manos de las federaciones nacionales. Estas pueden compartir la competencia arbitral con terceros, pero solo si así lo desean. Y la RFEF de Luis Rubiales, por descontado, no quiere hacerlo.

Asamblea Negreira

LaLiga convocó esta asamblea el pasado 4 de abril, con el ánimo de reclamar explicaciones al Barça sobre el caso Negreira y de, como adelantó este periódico, explorar la posibilidad de revolucionar el estamento arbitral. La pretensión de LaLiga es que el Comité Técnico de Árbitros deje de depender exclusivamente de la RFEF, pero tanto la Ley del Deporte española como los estatutos de la FIFA convierten ese deseo en una quimera.

Laporta había anunciado su asistencia a esta asamblea durante la rueda de prensa que ofreció el lunes sobre el caso Negreira. LaLiga tenía nula confianza en su presencia cuando convocó el cónclave, pero el presidente azulgrana confirmó su presencia en una institución en la que en ocasiones ha llegado a delegar su voto en el representante del Real Madrid.

Ataques cruzados Tebas-Laporta

En dicha rueda de prensa, tuvo palabras muy duras hacia Tebas, a quien acusó de “falta de profesionalidad”, de ser un “imprudente” y de haber instigado una “campaña” en contra del Barça, echando “leña al fuego” para que otras instituciones como la UEFA participen del “linchamiento público” hacia el club catalán.

Laporta acudió a la asamblea acompañado del 'compliance officer' Sergi Atienza y del jefe del departamento legal Pere Lluís Mellado. El presidente azulgrana había lamentado que ningún presidente de Primera División le hubiese llamado por teléfono con anterioridad para informarse de primera mano de la versión del Barça sobre el caso.