El Fustecma NBF Castelló buscará la clasificación que puede conseguirse realizando un partido sólido, con acierto en ataque y alejando la presión que pueda generar la situación que afronta el equipo. Centrarse en conseguir la diferencia de puntos necesaria puede llevar a despistes que se vean reflejados en el marcador.

Carambola de resultados

El club de Castelló se ha complicado la clasificación con la derrota de hoy ante Tirso Incentro. Las de Jaume Tormo deberán ganar mañana su partido frente a Advisoria Boet Mataró con una diferencia superior a 12 puntos, y esperar que el Ingenia Solar Energy Costa de Almería derrote al Tirso Incentro.

Situación inesperada

Tormo confiesa: “no nos esperábamos llegar a esta situación. Hay que pensar en positivo para sacar el partido adelante”. Conscientes de la carambola que se debe producir, no se desaniman y confían en sus posibilidades. El club castellonense sabe que las posibilidades pasan por un encuentro que no depende de ellas, siempre y cuando ganen su enfrentamiento.

Jugar conociendo las opciones

El NBF Castelló disputa su partido a las 13:15 del sábado. A esa hora ya se habrá disputado el otro encuentro del que depende su clasificación y sabrán si sigue viva la posibilidad de pasar de fase. Si el resultado es favorable a las opciones de las castellonenses, las jugadoras saldrán al partido con un plus que les empuje a ganar su partido y superar la ronda.