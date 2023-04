Dolido por el gol de Youssef En-Nesyri en el minuto 93 que decantó el partido a favor del Sevilla. Quique Setién lamentó el punto perdido en el tiempo de descuento: "La realidad es que es una pena perder el partido así, pero entra dentro de lo que es el fútbol». El técnico del Submarino explicó que sabían del potencial del conjunto hispalense a balón parado desde la llegada de José Luis Mendilibar: "Es un equipo muy poderoso en ese aspecto y lo hemos controlado bien, pero justo en la última nos han marcado".

Un Setién que consideró el punto un resultado justo por lo ocurrido sobre el césped: "En los primeros 30 minutos nos superaron y no fuimos capaces de salir de la presión". "A partir de ahí fuimos mejores y merecimos empatar antes del descanso", señaló. "En la segunda parte hubo alternativas y creo que un punto para cada uno era lo más justo", dijo.

Respecto a la oportunidad desaprovechada de adelantar al Betis y acercarse a cuatro de la Real Sociedad, reflexionó «que todavía quedan muchos partidos y puntos en juego», en un calendario que augura «muy complicado para los equipos metidos en esa batalla titánica por los puestos europeos». Otra mala noticia para los intereses del Submarino fue la lesión de José Luis Morales: "Habrá que hacerle pruebas: no sabemos el alcance, pero parece que puede ser importante, porque ha salido con muchas dificultades del campo y sentía muchísimo dolor».

Una lesión que se une a la de Gerard Moreno en el tramo decisivo de LaLiga, aunque el santaderino confía en recuperar al 7 lo antes posible: "Estos son circunstancias que no se pueden controlar. Es una pena, pero no queda otra que seguir". "Tenemos a Nicolas Jackson, que está en un gran estado físico; y Gerard, seguramente, estará muy pronto". "Miramos al futuro con optimismo", comentó el preparador groguet.

Detalló que cambió a Lo Celso por el gran desgaste físico que había realizado: "En la primera parte tuvo un golpe y ya llegó tocado al descanso". "Hemos querido meter piernas frescas con Capoue y Baena para tener ese plus", ahondó.

Críticas al VAR

Una posible mano, que ni siquiera fue revisada por el árbitro en el monitor, pudo significar el 1-2, lo que despertó un gran enfado entre los jugadores del Submarino: "Hay demasiada gente confusa con el tema de las manos. Es una asignatura que tenemos pendiente para arreglar cuanto antes. No la he visto repetida, han tomado esa decisión y no vale de nada resignarse, tenemos que seguir hacia delante".