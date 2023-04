Las 95.745 personas que asistieron al último Barça-Real Madrid se reducirán a 49.472 espectadores en el supuesto de que el estadio Lluís Companys se llene hasta la bandera en los clásicos que se jugarán en el exilio de Montjuïc. Más de la mitad de la hinchada desaparece para la próxima temporada 2023-24. No se reduce, sino que aumenta, y espectacularmente, el precio de los nuevos abonos, que registran unas subidas de entre el 30% y el 40% respecto a los precios del Camp Nou.

La sustancia rebaja de la capacidad de la grada implica un replanteamiento general que conlleva la reducción de los abonados del Camp Nou. De esos 49.472 asientos (40.103 tendrán una visibilidad total, el resto parcial -9.369-, limitada -2.716- o casi nula -2.179) se reservan 27.385 para los abonados actuales del Camp Nou.

Los socios que deseen mantener ese abono para la temporada de Montjuïc deberán manifestar al club su voluntad de seguir en un formulario vía web y app durante el mes de mayo. Si la demanda fuera superior a la oferta, habría un sorteo. Actualmente hay alrededor de 83.500 abonados. Las restantes 22.087 se destinan a compromisos del club y publicitarios de los espónsors y a la venta al público en general.

Abonos más caros en Montjuïc

La previsión que había hecho el Barça de perder alrededor de 93 millones de ingresos por el eventual cambio de estadio se ha reducido a una merma, calculada, de 55 millones menos. Quedan suprimidos los pases de peñas y los infantiles y el sistema de Seient lliure.

El ahorro viene dado por el recorte de gastos pero, sobre todo, por el aumento de ingresos con el desplazamiento. Ese incremento viene dado por el aumento de precios de los abonos de Montjuïc. Entre el 30% y el 40% suben los carnets anuales. Así, la lateral más cara del Camp Nou, que vale 755 euros, asciende a 1.002 euros. Los pases de los Goles pasan de los 514 euros anuales a los 723 euros.

Las entradas a la venta para el público en general también serán más caras, ya que se prepararán paquetes vinculados a "la experiencia" de ver al Barça, incluyendo atenciones de tipo vip y vinculadas a paquetes turísticos.

Un "punto y aparte"

"Estamos creando algo nuevo y diferente que no teníamos antes", explicó Elena Fort, la vicepresidenta institucional, negando en un principio el alza de los precios respecto a los actuales del Camp Nou. "El traslado significa un punto y aparte. Todos los abonados y socios partimos de cero en Montjuïc", añadió, aclarando que no habrá privilegios entre un abonado de tribuna y uno de gol, excepto en que tendrán preferencia de 48 horas para la inscripción los que hayan asistido a un 85% de los partidos de esta campaña.

Pero todos los poseedores de un asiento en el estadio azulgrana tendrán suspendida la condición de abonados durante el exilio del Lluís Companys; es decir, que podrán reanudarla cuando el equipo regrese al estadio, lo que está previsto para noviembre de 2024, aunque tampoco habrá el aforo completo.

Como en la pandemia

En Montjuïc, los abonados podrán elegir una zona concreta, pero no habrá asientos fijos, en una modalidad parecida a la que se estableció durante la pandemia del covid-19. Y, además, deberán comunicar como máximo 6 días del partido si asisten. En caso de que no avisen, el ticket saldrá a la venta; si no se adquiere, el titular del pase temporal podría recuperarlo.