El futuro del ciclismo pasa por una joven de Traiguera

Cuando apenas tenía tres o cuatro años, ya montaba en bicicleta para competir. Incluso recuerda su madre, Olga Sorlí, que casi aprendió antes a ir en bici que a caminar. Y así no es de extrañar que, desde hace años, Daniela Grañana (Traiguera, 18 de octubre de 2006) sea una de las promesas del ciclismo provincial y de la selección española.

Enrolada en las filas del Teika Granja-Rinya en la presente temporada, la joven traiguerina tiene como especialidad el ciclismo en pista, en la que desde muy pequeña --y junto a su hermana Andrea-- ya despuntaba. De hecho, muchas miradas estaban depositadas en ambas ya que eran las dueña de la pista en categoría cadete y brillaban en cada campeonato en el que tomaban parte.

Eso sí, en el último año ha sido Daniela la que ha ido dando pasos de gigante y, sin ir más lejos, en el último campeonato de España en pista --en su primer año como junior-- obtuvo dos más que meritorias medallas: un oro en omnium y una plata en madison.

Al detalle

Esa grandísima actuación no pasó desapercibida para los técnicos de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) y la seleccionadora Gema Pascual la convocó la pasada semana para participar, como integrante de la selección española júnior, en la segunda prueba puntuable para la Copa de las Naciones en Borsele (Países Bajos).

«Es una luchadora, currante y muy responsable, por eso llegan buenas noticias para ella, como esta última llamada de la selección española», apostilla su madre quien, al mismo tiempo, le resta todo tipo de presión. «Le dijimos que disfrutara sin presión y que viviera la experiencia ya que es joven y tiene toda la vida por delante», añade Olga Sorlí.

Una gran experiencia

La traiguerina fue seleccionada, entre otras cualidades, por ser una de las mejores en persecución y desde el equipo nacional consideran que esa faceta es buena para la prueba de larga distancia. Y la experiencia no pudo ser mejor ya que, aunque los resultados no acompañaron --el último día no pudo ni concluir la tercera etapa por las malas condiciones meteorológicas--, sí pudo estar en el día a día del combinado nacional.

Este 2023 se presenta como un gran año para Daniela Grañana, quien tiene como principal objetivo clasificarse para el Europeo y el Mundial, tanto en ruta como en pista cubierta, y revalidar todo los títulos nacionales obtenidos durante el año pasado en omnium, persecución individual y puntuación. Fue un gran broche para su etapa como cadete y ahora ya como júnior quiere seguir abriéndose paso en el mundillo del ciclismo en pista.