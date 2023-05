Tampoco será en Roma. Rafa Nadal ha anunciado este viernes que no regresará a la competición la próxima semana en el Masters 1.000 italiano. Serán ya cuatro los meses de baja para el tenista balear, que se queda sin red antes de Roland Garros. Resta menos de un mes para la cita, y el balear, en el mejor de los casos, llegaría sin ningún partido de preparación en tierra y apenas cuatro choques disputados en todo el año.

Sigue apurando Nadal sus opciones de llegar en unas condiciones aceptables al grande parisino, donde ha ganado 14 veces, pero cada vez parece más difícil. Para ello, hace dos semanas anunció que cambiaría de tratamiento para recuperarse de unas molestias que no terminaban de irse del todo, doblando el tiempo de recuperación estimado en un principio. Una alternativa que por el momento parece haber funcionado, pero no lo suficiente, y que no le permitirá viajar a Roma.

Comunicado completo

"Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos.

A pesar de haber notado una mejoría estos últimos días, son muchos meses sin haber podido entrenar a un nivel alto y el proceso de readaptación tiene sus tiempos y no me queda más remedio que aceptarlos y seguir trabajando. Un abrazo a todos."