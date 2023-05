Qué emocionante empieza a estar esta recta final del campeonato de liga en Regional Preferente. Se podría decir que todo el pescado está vendido, al menos en lo que hace referencia a las tres primeras plazas que dan derecho a disputar la fase de ascenso a Tercera Federación. El Burriana se la adjudicó ayer tras golear a Els Ibarsos. Se une al Soneja que lo consiguió la semana pasada. Y L’Alcora tiene muchas opciones de agarrar esa tercera plaza. Ayer desaprovechó un 0-2 en el campo del Nou Jove, para acabar empatando. Los de Vicente Pastor dependen de sí mismos para jugar el play-off de ascenso.

Así que esta bonita riña de las últimas jornadas para ver quién es campeón de liga se mantendrá en estas dos últimas fechas del calendario. En esta ocasión, el Burriana se colocó líder tras su triunfo y el pinchazo del Soneja. Con apuros sacó adelante su partido L’Alcora frente a un buen Nou Jove, en Borriol, por 1-2.

Tablas del exlíder

El sábado el Soneja no pasó del 1-1 en su visita al feudo del Alqueríes. Los gualdiazules se adelantaron desde los once metros con gol de Alejo, pero en el minuto 74 Carlos Panadés puso la igualada. Ese empate, unido al triunfo del Burriana, hace retroceder a los del Alto Palancia a la segunda plaza.

El nuevo líder es el Burriana tras golear a Els Ibarsos (3-0). Un partido que se rompió rápido con el gol de Perotti. Luego llegaron dos más de los hermanos Fandos, Iván y Cristian, para establecer un 3-0 que le otorga al equipo de Óscar Calleja el derecho a disputar la fase de ascenso y, de momento, desde el primer puesto de la tabla.

Partidazo en Borriol

El que no pudo ganar fue L’Alcora en su visita a El Palmar para enfrentarse al Nou Jove. Del 0-2, gracias a los goles de Pau García y Aaron Lara, se pasó al 3-3 todo en una segunda parte que no tuvo desperdicio. Celades, por partida doble, y Adrián Beltrán le dieron la vuelta al marcador (2-3), y en el minuto 96 Álex Albalat hizo el 3-3 desde los once metros. Antes, su compañero Pau Andrés erró uno, lanzando en balón al poste. Con el punto los azulejeros acarician la plaza de play-off de ascenso a Tercera.

El Vall de Uxó le come terreno a L’Alcora, tras empatar sin goles en su visita al siempre complicado campo del Onda. El Roda B consiguió una rotunda victoria en el feudo del Godella por 1-5 gracias a los goles de Jean (dos), Diego Castaño, Yago García y Marcos Cobo. El Almazora, por su parte, se atascó y no pasó del empate (1-1) en la cancha del Puzol, anotando Sati. El San Pedro se confió más de la cuenta y cayó derrotado en el Javier Marquina a manos del Tavernes Blanques (1-2).

El Vinaròs levantó el vuelo y arrancó los tres puntos del campo del Alboraya donde los langostineros vencieron por un ajustado 2-3. El Moncofa, por su parte, le remontó el marcador al Cabanes y asaltó el Ricardo Martín (1-2). Óscar González había adelantado al equipo anfitrión.