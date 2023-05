Fútbol provincial | L’Alcora, un huracán goleador

No tiene detrás un músculo económico potente, no es tampoco un equipo de los denominados históricos del fútbol provincial con trayectoria en categorías nacionales, su población apenas alcanza la cifra de los 10.000 habitantes... Sin embargo, L’Alcora infunde algo más que respecto.

En El Saltador han confeccionado un proyecto labrado con el trabajo de años; un proyecto conformado por un gran número de gente de la casa... y cada vez más. El campeonato de La Nostra Copa de la pasada temporada no solo no fue flor de un día, sino que apenas fue un prólogo de lo que podía alcanzar el equipo azulejero en la presente campaña 2022/2023.

El conjunto de Vicente Pastor lo tiene todo a favor para disputar la que sería su primera promoción de ascenso a Tercera Federación. Un objetivo que el club ha perseguido durante campañas y que estuvo, hasta cierto punto, relativamente cerca de conseguir, o al menos de pelear hasta la recta final, en la temporada 2014/2015.

Los rojillos parecen una máquina perfectamente engrasada que presentan una contrastada seguridad en defensa (solo han encajado 26 goles: son el cuarto equipo al que menos le marcan), un juego que genera superioridad en el centro del campo y una auténtica tuneladora en labores ofensivas. Sin ir más lejos, L’Alcora es el máximo realizador de los 72 equipos que componen los cuatro grupos de la Regional Preferente, con 84. En el grupo I, su más inmediato perseguidor en este apartado es el Soneja, segundo de la tabla, que, con 76, tiene seis menos.

Los de El Saltador han marcado la friolera de 28 goles en los últimos cinco partidos, saliendo a más de cinco dianas por encuentro. Las víctimas azulejeras han sido el Puzol (0-6), el Vinaròs (7-1), el Godella (1-4), el Tavernes Blanques (8-1) y el Nou Jove (3-3). Pero los rojillos no solo se han impuesto con claridad a los equipos de la zona media-baja, pues también han superaron a sus rivales directos por el play-off. El Soneja sucumbió frente a los de l’Alcalatén tanto en casa (0-2) como en El Saltador (2-0); mientras que Burriana y Onda no le pudieron ganar en ninguno de los dos encuentros disputados. Las dianas de Clemente (15), Aarón Lara (15), Álex Felip (7), Carrasco (6), Cris (4) o Breto (4) han alimentado el sueño de un equipo que se ha convertido en todo un coco y que ahora quiere más. El año pasado, la fiesta fue por La Nostra Copa: y en el actual, ¿por qué no soñar con el ascenso a Tercera...?