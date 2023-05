El Real Madrid tenía mucho que perder y poco que ganar ante el Getafe, una función incrustada en medio de la semifinal contra el Manchester City, atento a los movimientos blancos. El equipo de Bordalás, bravo por naturaleza y en permanente lucha por la salvación, se presentaba como un rival incómodo. A pesar de que la intensidad no fue la esperada, en una de las jugadas del tramo final se lesionó Eduardo Camavinga, uno de los hombres más en forma de Ancelotti (dio origen al gol de Vinicius en la ida).

El técnico italiano dispuso a varios titulares de inicio, incluido el francés, que sufrió una patada abajo, en el tobillo derecho, propinada por Juan Iglesias. Esto le provocó una torsión en la rodilla de la pierna contraria. Se encendieron las alarmas en el Bernabéu, que vio al casi inédito Odriozola jugando de lateral izquierdo, posición en la que empezó jugando Mendy tras volver de lesión. No duró ni 45 minutos, por lo que el Real Madrid terminó con un boquete en este flanco.

El cambio ilegal de Camavinga por Odriozola

Camavinga, que empezó jugando en el centro del campo hasta que reemplazó a Mendy, se fue del campo cojeando. Lo hizo con un cambio polémico sobre el que incluso planea una alineación indebida. El galo no iba a ser el reemplazado. Carletto sí quería dar entrada a Odriozola, pero en lugar de Asensio, que anotó un gol que decidió el partido. De hecho, el balear llegó a salir del campo, pero Ancelotti, al ver la situación de Camavinga, le hizo regresar.

Odriozola ya había entrado y Asensio se había sentado en el banquillo, por lo que el cambio parecía efectivo. Sin embargo, con el permiso de Martínez Munuera, se cambió el dorsal de la 'tablilla' para permitir la salida de Camavinga, mientras que Asensio se mantuvo en el campo. Según el reglamento, el colegiado debería haber impedido el regreso del balear y el Real Madrid tendría que haber jugado con diez futbolistas. El Getafe podría elevar un recurso si lo considera para enmendar un error arbitral.

Camavinga sufre un esguince leve de rodilla

Pero sin nada en juego en LaLiga, lo que más le preocupa al Real Madrid es el estado de Camavinga. Según el club blanco, el centrocampista francés sufre un esguince en la rodilla izquierda calificado como "leve" a falta de pruebas definitivas. En una situación normal, si se confirma este diagnóstico, el francés tendría difícil llegar al partido del miércoles contra el Manchester City. Sin embargo, Ancelotti tranquilizó al madridismo.

"Se ha torcido un poco la rodilla, pero es estable. Ahora le incomoda un poco, aunque lo más importante es la movilidad. Le molesta la pierna interna de la rodilla, pero no es nada. Es solo un golpe. Tiene 20 años y se va a recuperar pronto. Descansará por todo lo que ha jugado y el lunes estará con el resto del equipo", aseguró un técnico que nunca oculta sus cartas. Tanto es así que confirmó la titularidad de Antonio Rüdiger en la vuelta ante el Manchester City.

Rüdiger será titular frente al defenestrado Militao

El alemán cuajó un sensacional partido en la ida, anulando por completo a Haaland. De hecho, no entró en la lista contra el Getafe, contra el que fue titular Eder Militao. El brasileño fue baja por acumulación de sanciones ante el equipo de Guardiola en el primer asalto. Lo que iba a ser una ausencia sensible en el once de Ancelotti, no se notó. Al revés, el alemán marcó al noruego con tal firmeza que repetirá en el Etihad.

"Rüdiger estaba cansado y le he dado descanso para que esté fresco el miércoles", aseguró el entrenador italiano, que concretó todavía más la situación cuando aseguró que el internacional germano "jugará" ante el Manchester City. Aunque intentó matizar su ejercicio de sinceridad diciendo que "no sé cuantos minutos, pero juega", terminó soltando lo que Guardiola y cualquier estratega rival quería escuchar: "Os digo más, empieza el partido".

Ancelotti está tan confiado de sus argumentos que no los oculta ni por prevención. Esto es habitual en el italiano, que da las alineaciones casi dos horas antes del partido. En la hoja estará Rüdiger, un central de jerarquía que le ha ganado la partida al "desconcentrado" Militao, quien ha pasado de ser considerado como "el mejor del mundo" en su posición por Ancelotti a ser apercibido por su "falta de concentración". El brasileño luchará por una de las dos plazas que quedarán libres en la zaga, donde además de Rüdiger estará Carvajal, otro de los destacados en la ida frente al City.