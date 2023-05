Pese a su corta edad, Sergi Castell, que lleva toda su vida bajo el agua, ha logrado un hito que marcará su carrera profesional y le abre un futuro esperanzador. El nadador del club Castalia Castellón irá con la selección de natación de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI). De esta forma, participará en el Campeonato del Mundo de Natación Virtus Global Series representando a España.

Rendirse no es una opción

Sergi tiene autismo y un trastorno grave del lenguaje que le dificultan a la hora de hablar y entender. Esto no hace más que darle el ánimo necesario para seguir adelante y conseguir los éxitos deportivos que atesora. En el último campeonato de España, en Torrevieja, logró dos medallas de plata y dos de bronce.

Nadando desde niño

El vinarocense lleva practicando natación desde los tres años y participa en competiciones desde los 13, cuando disputó su primer campeonato. Ha pasado toda su vida nadando, y no iba a ser menos el día en el que recibió la noticia de que iba a representar al equipo nacional. «Estaba en la piscina cuando llegó mi entrenadora y me dijo que me habían convocado», relata entusiasmado.

Campeonato del mundo

La cita se disputará en Vichy (Francia), entre los días 1 y 11 de julio. Y hasta entonces, Sergi Castell afronta la competición entrenando fuerte: «Te preparas más duro y le dedicas mayor tiempo a las pruebas en las que vas a nadar». El del Baix Maestrat tiene mínimas para competir en 400 y 800 metros libres, pero no descarta participar en otras modalidades.

Confía en sus opciones

El equipo nacional llevará a sus mejores nadadores, y Castell confía en que se dará el cien por cien para conseguir los mejores resultados. «Para ganar, hay que entrenar mucho. Todo el equipo español es muy bueno, aunque será difícil conseguir medallas, pero lo vamos a intentar», valoró.

Disfrutar sin temor

Mientras tanto, afronta esta oportunidad sin miedo para luchar contra los mejores nadadores del mundo en la categoría S14. El joven nadador quiere estar concentrado y hacerlo como sabe para competir contra los mejores. De hecho, ve esta oportunidad como un premio al trabajo que ha realizado durante los últimos años y quiere alejar la presión que conlleva participar en una competición a nivel mundial.

Mensaje de superación

Además, mandó un mensaje hacia las personas que sufren alguna discapacidad, para que no duden de ellos mismos y sigan adelante: «Que no se desanime nadie, porque no sabemos donde está nuestro límite», expresó.

Agradecimiento

Lleno de agradecimiento, nunca olvida de dónde viene y agradece a su familia el apoyo recibido: «Especialmente a mi abuelo Manuel, que vivía a 22 kilómetros y durante años me llevaba en su coche a entrenar».

Asimismo, reconoció el trabajo de sus entrenadores: Mónica, del CN Castalia Castellón; Isidro y Albert, del CN Vinaròs; Jesús, de Aikido; y sus preparadores en el gimnasio, Ramón y Jesús. «Les doy las gracias por ayudarme a mejorar», finalizó.