Era un secreto a voces y esta tarde se ha confirmado: Rafa Nadal no estará en París y no luchará por su decimoquinto título en Roland Garros. "Me ha costado tener una continuidad, sobre todo por culpa del físico. He ido encadenando lesión tras lesión. Hay que poner un punto y aparte... Sigo sin estar preparado para competir al nivel que necesito", ha señalado el manacorí en la rueda de prensa que está ofreciendo en su academia.

Relacionadas El problema lo tiene Roland Garros