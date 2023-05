No olvidar de donde vienes es la clave que ve Pere Martí, exfutbolísta profesional, con raíces en Moncofa, su localidad natal. Sus mayores éxitos pasan por el mundo del fútbol, pero en ningún momento deja de pensar en su pasado que guarda relación con la pilota valenciana. Siempre que puede, vuelve para disfrutar de su otra pasión: «Cuando no estoy con el fútbol, me gusta dedicarle tiempo a la pilota y venir a jugar partidas».

Pasado futbolístico El castellonense tiene pasado futbolístico en clubs como Villarreal, Elche, Murcia o Málaga, además del equipo local, que vio su retirada como jugador profesional en el año 2010, con el Castellón. Fuera de los terrenos de juego, ha sido entrenador del Lleida Esportiu y de equipos de la cantera del Villarreal CF. Volver a tus raíces Pere Martí Castelló, haciendo gala de su apellido, no desatiende el pueblo que le vio crecer. Siempre ha tenido relación con el deporte autóctono, una herencia que viene de familia. Para Martí, «es todo un orgullo ver mi casa llena con gente que quiere seguir el legado de la pilota». Herencia en Moncofa Como moncofero, siente un gran honor porque se haya decidido poner su nombre al frontón local, que siempre ha tenido relación con sus familiares. Siente la emoción y la obligación de seguir con el legado que dejaron sus antepasados en Moncofa y en la pilota. «Para algunos que nos han dejado y que ya no están en la actualidad, creo que les gustaría ver el ambiente que se genera con la pilota», confiesa Martí. Mantener viva la pilota En la actualidad, el frontón de Moncofa tiene una actividad que, para Martí, es «una barbaridad». A través de torneos locales se intenta mantener vivo un deporte que para muchos es desconocido, pero que sigue moviendo mucha gente y hay que darle más visibilidad. De la mano de Vicente Arnau, jugador de pilota y director del campeonato que se está organizando en Moncofa, surgió la idea de organizar una competición que siguiera dando vida a la pista de la localidad de la Plana Baixa. Esta iniciativa ya ha tenido precedentes que se saldaron con una participación que superó todas las expectativas que había. Trabajar como uno más El exfutbolista no olvida la importancia que tienen las personas que colaboran para organizar espectáculos como este que dan vida a la localidad. Pere Martí reconoció: «La coordinación de estos torneos no sería posible sin el grupo de personas que mueven el campeonato, en la que yo soy uno más». La cita ya está en marcha y se alargará hasta el mes de julio. Gran acogida Dado el éxito de ediciones anteriores, como el torneo organizado en navidades, la consigna principal de los organizadores era volver a montar algo así. Esta vez se esperaba una asistencia similar, pero de nuevo se han vuelto a superar de largo las mejores predicciones de jugadores de pilota llenando la pista moncofera. La competición se dividirá en cuatro grupos, ya que la afluencia de participantes ha sido todo un éxito, llegando a superar el centenar de inscripciones.