Aryna Sabalenka abrió el torneo en la central Philippe Chatrier con una clara victoria ante Marta Kostyuck (6-3, 6-2) que evitó darle la mano al inicio y al final del partido, en una muestra de la guerra fría del circuito entre las tenistas ucranianas y las rusas y bielorrusas.

Durante poco más de una hora Kostyuk jugó sin apenas mirar a Sabalenka, en silencio absoluto, ningún gesto, a excepción de celebrar algún punto, como acto de resistencia en pista ante la guerra que azota a Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 atacada e invadida por Rusia con el apoyo de Bielorrusia.

El día anterior en la ucraniana Elina Svitolina había hecho lo mismo ante la rusa Ana Blinkova a la que se impuso en la final de Estrasburgo. Hace un par de meses, en Indian Wells, Lesia Tsurenko se retiró en tercera ronda ante Sabalenka, “por motivos personales”. La tenista ucraniana explicaría después que no jugó “al sufrir un ataque de pánico”.

Anhelina Kalinina también ignoró a la rusa Veronika Kudermertova la semana pasada en Roma. “Hace unos días, una gran bomba explotó al lado de la academia de mis padres, que está a 300 metros…había un aeropuerto. Bueno ya no está”, denunció.

Silbidos del público

Kostyuck, se marchó silbada por una parte del público por su gesto, pero en la rueda de prensa reafirmó la decisión de no saludar a su rival. "No creo que la gente reaccione así en diez años, una vez que termine la guerra, no creo que se sientan muy bien por lo que han hecho hoy. Ya dije que no la saludaría. Ninguna ucraniana lo hacemos", dijo y, además, pidió un mayor posicionamiento ante el conflicto de Sabalenka.

"Si yo pudiera parar la guerra, lo haría" Aryna Sabalenka

“Nunca ha dicho nada contra la guerra. Ella puede ser número 1 y podría enviar un mensaje contundente al mundo pero evita esta responsabilidad”, insistió Kostyuk sobre Sabalenka. “Si yo pudiera parar la guerra, lo haría”, respondió Sabalenka que confesó haber estado nerviosa antes del partido y, al final, pensaba que los silbidos del público iban contra ella.