Fernando Alonso ha encajado, indudablemente, una gran decepción después de "un mal fin de semana" ante la afición española. Si hasta ahora su peor resultado era el cuarto de Baku, lograr un séptimo en casa y romper la racha de podios no es sin duda lo ideal, pero el asturiano ha reconocido que "no hemos tenido ritmo para más".

Con todo, Alonso quiere pasar página cuanto antes y ya piensa en las evoluciones que tiene previsto incorporar dentro de dos semanas en Canadá: "No teníamos tanto ritmo como otros domingos, ni con la goma blanda ni tampoco con la dura teníamos esas décimas para estar con Mercedes. Estamos un poco por delante de Alpine, de Alpha Tauri. Y quizá a la par quizás con Ferrari", ha valorado.

"Lance Stroll mantuvo con Carlos Sainz la diferencia desde el primer ‘stint’. Así que nos faltó el mismo ritmo con Red Bull, ese medio minuto que terminamos detrás de ellos, pero Mercedes es el que ha hecho el cambio de ritmo más grande”, analizó Fernando a pie de pista.

Respecto al paso adelante que han dado los Mercedes, con Hamilton y Sainz en el podio de Barcelona, Alonso ha advertido que "han sumado más que nosotros y nos adelantan en el campeonato de constructores, pero le sacamos puntos a Ferrari, así que contento por un lado. En Canadá llevaremos más cosas y les machacaremos", ha bromeado.

"Me voy contento porque la clasificación fue el talón de Aquiles del fin de semana. Después de salir tan atrás pude remontar, pero hasta cierto punto. Creo que con una clasificación normal habríamos tenido más posibilidades este domingo, pero tanto Russell como Checo iban más rápido así que no había mucho que hacer. Salvamos puntos y ahora hay que mirar adelante y seguir trabajando", ha subrayado Alonso.

“No ha sido una carrera fácil”

Al final no atacó a Stroll, sexto: “Era difícil, pero nos da igual porque son los mismos puntos para el equipo. Lance hace una carrera ‘top’ y hemos sumado más puntos que Ferrari”. En cuanto a su adelantamiento a Ocon: “Hay recta suficiente, no ha pasado nada. No nos tocamos esta vez (bromeó). Todo bien. No ha sido una carrera fácil, desde la salida y la degradación no sabíamos si era dos o tres paradas. Al final fuimos a dos pero faltaba ritmo más que otra cosa. Es normal”.

En cualquier caso, parece un paso atrás con respecto a los cinco podios en seis carreras que había hecho hasta ahora. No importa, el sábado (y la falta de evoluciones) fue la causa, transmite: “Con una clasificación normal habríamos estado en primera fila, te vas con el tren delantero, consumes menos los neumáticos y hacemos tercero o cuarto. En Miami no estábamos para el podio, pero clasificamos en primera línea y te aseguras el podio. También en Mónaco. Hemos salvado muchos podios con un muy buen sábado, aquí tuvimos un sábado muy malo pero estoy contento y tranquilo”.