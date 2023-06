🔢🔥 The 2022/23 UWCL 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧, selected by UEFA's Technical Observer panel! 👇



Who would make your starting XI ⁉ #UWCL // #UWCLfinal pic.twitter.com/oFLhTa7tUq