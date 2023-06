El deporte autóctono en la Comunitat, la pilota valenciana, tiene como mayor y necesario ingrediente a la propia pilota y, gracias a personas como Antonio Jorques, natural de Almassora, pero cerca de cincuenta años afincado en Moncofa, los trinquets nunca han estado faltos de pilotes. Hasta hace bien poco, Jorques, que se recupera de un ictus cerebral, era la única persona de toda la provincia de Castellón que tenía los conocimientos necesarios para elaborarlas. Actualmente otra persona en Borriol se ha iniciado en este mundo.

Durante 44 años, Jorques se ha dedicado a la elaboración de este elemento esencial, gracias a Miguel Pedrosa, vecino de la Vall d’uixó, que se interesó en que supiese elaborarlas. «Es un trabajo que siempre me ha gustado y la verdad es que durante más de cuatro décadas he dedicado el tiempo necesario para elaborar pilotes, que me pedían los propietarios de los trinquets donde había una programación de partidas», explica Jorques a Mediterráneo.

El material

El ingrediente fundamental para que una pilota reúna las condiciones óptimas de calidad es el material, que es piel de toro, concretamente de la espalda. A partir de ahí empieza un proceso minucioso que explica Jorques: «En primer lugar se pesa la piel para que tenga los gramos solicitados y después se pone a remojo con agua y amoniaco, con la finalidad de que la piel se haga fuerte y después, por medio de unos moldes, tienes que ir cortando la piel y dando forma a la pilota. Después empieza el proceso de coserla y una vez terminada, se vuelve a poner a remojo unas pocas horas y al final tiene que estar un par de meses secándose».

Todo este proceso le llevaba a Antonio Jorques tener previsiones de material y al mismo tiempo los propietarios de los trinquets tenían que pedirle pilotes con antelación, aunque Jorques, siempre tenía previsión. «Cuando finalizaba la temporada yo seguía elaborándolas y de esta manera contaba con una avanzadilla de material para poder entregar con antelación», apunta.

Pilotari

La verdad es que de raza le viene al galgo, porque Antonio Jorques, más conocido como Antoniet d’Almassora, fue un pilotari de gran nivel. De hecho, el trinquet de Almassora lleva su nombre y, de la misma manera que se curtió y se dio a conocer como pilotari con una gran trayectoria, años después le llevó a cambiar de oficio sin olvidarse para nada de este deporte y, gracias al aprendizaje de manos de Miguel Pedrosa, ha seguido durante muchos años vinculado a la pilota valenciana.

Hasta hace poco tiempo, incluso ya jubilado, Jorques seguía manteniendo todos los moldes y la piel necesaria para fabricar pilotes, también, en ocasiones, en forma de llavero.

El peso

Los gramos de la pilota varían muy poco. El peso oscila entre los 45 y 50 gramos, aunque el raspall es la que más peso necesita para evitar que la pilota tenga mucho vuelo. «Las que yo elaboraba tenían entre 46 y 47 gramos, pero realmente pesaban lo que me pedía el propietario del trinquet», matiza Jorques.

Su trayectoria como gran pilotari fue una ventaja para Jorques, ya que sus contactos propiciaron que después se interesaran por las pilotes elaboradas con sus propias manos. «Es una lástima que un deporte autóctono como la pilota valenciana casi no haya personas que se dediquen a elaborarlas. Ahora en algunos colegios empiezan a enseñar hacerlas, aunque no es fácil. En la parte de Valencia, concretamente en Carcaixent se hacían y se siguen haciendo las mejores», relata.

El propio Antoniet ha estado varios años en numerosos colegios y escuelas de pilota para mostrar a los alumnos sus dotes de jugador y la experiencia obtenida en toda su trayectoria.

Te puede interesar: Deportes Elena Villalonga: En busca del final perfecto

Algunas de sus pilotes fueron protagonistas en grandes partidas. Una pilota se pagaba alrededor de 3.000 pesetas y ahora rondará los 60 euros. Este trabajo sigue siendo un buen negocio para las personas que se dedican a su elaboración, porque en el transcurso de la temporada se necesitan muchas.

«Al final la calidad que tiene la pilota la muestra el trinquet, porque una vez elaborada, la ves redonda, bien hecha, pero el bote y el juego que propicia muestra su verdadera calidad, y tanto los pilotaris como los aficionados también la reconocen, porque puede cambiar la dinámica de la partida, concluye Jorques.