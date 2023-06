El próximo domingo, el Campo Municipal Juan Bautista Planelles Marco (19.00 horas), contará entre sus gradas con un invitado especial que animará al C.D. Burriana, el popular Manolo “El del bombo”. Un personaje carismático, todo un icono de la selección española de Fútbol, que reaparece en un estadio, esta vez para motivar a la afición del equipo burrianense, que juega contra L'Olleria el partido de vuelta de semifinales de la promoción a Tercera Federación. Un auténtico lujo y un hecho insólito que, el fiel seguidor de La Roja desde aquel partido contra Chipre en 1979, espolee a la afición local en un partido tan decisivo.

Desempolvar el mítico bombo

“Bu-rria-na”, gritará Manolo seguido de tres zambombazos, como tantas veces ha hecho por todas las canchas del mundo. Para ello, contará con su inseparable bombo. Pero no uno cualquiera, sino el que le ha acompañado durante estos quince últimos años, testigo de históricas victorias de la Selección como su primer mundial en 2010 o la Eurocopa de 2012. Un fiel compañero de fatigas y viajes, un icono que le dio una popularidad que traspasó fronteras y que regaló, con todo el cariño del mundo, a Satine, que ahora lo desempolva de un rincón muy especial para que vuelva a sonar con esa fuerza tan singular y ese rítmico tamtam que mantendrá a los hinchas del Burriana en un constante furor.

Cumplir la promesa

Manolo cumple así con la promesa de animar al Burriana, que hizo en su visita a este municipio para entregar el bombo a Satine, patrocinador de este equipo de fútbol. En aquella ocasión, no dudó en lucir la camiseta azul y calarse la chapela que tanto le identifica, una imagen que ya queda para la historia de este club deportivo.

Esperada reaparición

Burriana se convertirá por tanto este domingo en la reaparición en público de Manuel Cáceres Artesero, el mismísimo Manolo “El del Bombo”, que tantas lágrimas derramó por no poder asistir al último mundial de fútbol, celebrado en Qatar el año pasado y en el que La Roja fue eliminada en octavos de final. Quién sabe si faltaron los sonidos alentadores del bombo de Manolo para que no decayera el aliento de la selección en los penaltis contra Marruecos. El incondicional bombo no sonó en el impresionante Education City Stadium pero sí lo hará este domingo en el Juan Bautista Planelles Marco, para que su magia impregne de lucha, esfuerzo y moral el alma de los jugadores y de la afición, valores que tuvieron siempre de sonido de fondo el tamtam de este bombo. Bu-rria-na, ¡bom-bom-bom!