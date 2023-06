En la entrevista en exclusiva de Leo Messi realizada en París, el argentino explicó el vacío que sintió en su despedida y la manera en la que le gustaría volver.

Escribió Ernest Folch que lo suyo con el Barça es una herida abierta que no cesa de sangrar. ¿Lo ve así?, ¿lo siente así?

Y un poco sí, un poco sí, un poco porque no me despedí de la gente como me hubiese gustado y como creo que me merecía, como también lo merecía los jugadores que nombré al principio. Me hubiera gustado irme de esa manera. Por otro lado, también había quedado un runrún feo y rodeando como que yo había sido el malo de la película y eso tampoco me gustaba mucho porque no había sido así. Por eso sí me gustaría, en algún momento, llegar a tener una despedida de verdad con la gente que tanto vivimos, que tanto disfrutábamos, que padecimos también. Pero fueron muchísimos años juntos. Y me gustaría despedirme como lo siento.

Y hablando de esta herida... ¿Le gustaría volver algún día al Barça o ser secretario técnico o embajador?

Sí, obviamente sí. Siempre me gustaría estar cerca del club. Es más, voy a vivir en Barcelona. Eso es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer y mis hijos. Ojalá. No sé en qué momento, de qué, ni cuándo, pero ojalá pueda volver algún día a aportar algo y ayudar porque es un club que amo. Tuve el cariño de la gente durante toda mi carrera y me gustaría estar otra vez.

Supongo que todo este proceso lo ha vivido también con un poco de ansiedad por ver cómo se desarrollaba todo. ¿Hay algo que le haya dolido en especial o que piensa... joder, esto se lo podían haber ahorrado?

No, no, como decía antes, salieron tantas cosas, se filtraron tantas cosas, tantas mentiras ... Pero bueno, yo no puedo tampoco salir a desmentir cada cosa que se dice. Por ahí veo que que hay mucho periodista que dice muchas mentiras y queda retratado y no pasa nada. Al día siguiente vuelve a decir otra mentira y no pasa nada. Y creo que que sí, que hubo muchas cosas que que me molestaron. Por ejemplo, cuando dese refería a mi familia diciendo que mi papá llamó a la liga para ver si era verdad. O que uno a mis hijos le había pasado mal, cuando es todo lo contrario. Cuando se meten con mi familia y empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver...