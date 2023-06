El corredor británico Louis Sutton (AVC Aix en Provence) consiguió ganar en solitario en Bejís haciendo bueno un ataque en los kilómetros finales desde el seleccionado grupo principal. Completaron el podio de la primera carrera Bilyi (Monaco) y De Clercq (Basso Team). Una edición que el periódico Mediterráneo, a través de su edición digital y papel, les contará de aquí al domingo todas las etapas.

Jornada agitada y con una larga fuga que protagonizaron Sean Christian (Aevolo) y Raúl Casalderrey (Froiz), con los que rodaba también Holfund (IBT Tripeak) aunque sufrió una caída tras la meta volante de Nules y se vio obligado a ceder en su intento.

La diferencia de la escapada creció por encima de los cinco minutos, con el pelotón en relativa calma. Christian pasó en primera posición por el Marianet y se llevó el premio especial homenaje a Esteban Esteve. A la salida de Segorbe se produjo un nuevo intento. Se movieron Pau Rodríguez y Debaele (Basso Team) que rodaron de puente e hicieron despertar al pelotón. La subida al Alto del Ragudo redujo las diferencias por debajo de los 3 minutos.

Aceleraba por detrás Caja Rural ALEA aunque no dieron continuidad al cambio de ritmo. La fuga estaba sentenciada ya en el primer paso por Bejís, pero todavía aguantó hasta las estribaciones de Torás. Fue precisamente una caída en el seleccionado grupo principal lo que redujo el pelotón a apenas dieciocho ciclistas que se jugarían la victoria. Sutton no se arriesgó y lo probó en esa última cota no puntuable, para disfrutar en meta del triunfo en solitario con 20 segundos sobre el resto de corredores que libraron la caída.

De esta forma, el maillot de líder de la Diputació de Castelló lo vestirá Luis Sutton (AVC Aix en Provence), el maillot verde de la regularidad Maquiver será también para el británico, el maillot de la montaña Mediolanum lo consigue Sean Christian (Aevolo), el maillot Peryser de las metas volantes será para Raúl Casalderrey (Froiz), el maillot Blumaq de mejor ciclista de primer año lo vestirá Pablo Ortega (High Level Gsport), el maillot Sprint del líder provincia lo llevará Izan Monroig (Valverde Team Ricardo Fuentes) mientras que el maillot AVANT de mejor valenciano se lo pondrá Jaume Guardeño (Caja Rural ALEA). Por su parte, Basso Team fue el mejor equipo en el estreno.

Hoy, nueva exigencia

Jornada de media montaña que suma 2.800 metros de desnivel entre l’Alcora y Altura (158 kilómetros). Las subidas de Salto de Caballo (segunda categoría, km 70,2) y la Nevera (2ª, km 129,2), con el Collado de Ayódar en medio (3ª, km 112), serán las más exigentes de una etapa que incluye un repecho no puntuable en la parte final y puede seleccionar el grupo para disputar un esprint reducido, o bien dar protagonismo a una fuga de hombres fuertes que intente hacer camino y sorprender a los favoritos.