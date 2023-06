No pudo ser. El CD Burriana alcanzó la final por el ascenso a Tercera Federación tras golear (4-1) a L'Ollería, ante 2.531 espectadores, mientras que L'Alcora quedó eliminado pese a no perder ninguno de los dos partidos jugados. Este domingo firmó un 0-0 en el campo del Callosa Deportivo, pero le penalizó el 1-1 y el valor doble de los goles lejos de casa. En el caso de los burrianenses, ahora les espera el Recambios Colón en la gran final por el ascenso a categoría nacional.

Alegría en Borriana

El Burriana se clasificó para la final del ascenso a Tercera Federación por la puerta grande. Goleó a L’Olleria en un campo con más de dos mil aficionados. Gran tarde de fútbol en el Joan Bautista Planelles y ahora a pensar en el próximo rival. El último obstáculo para ser equipo de categoría nacional. Será el Recambios Colón el que se enfrentará a la escuadra de la Plana Baixa. Juan López, Álex Molés, Alberto Miró e Iván Fandos anotaron los goles del equipo celeste.

A todo ello, Manolo “El del Bombo” reapareció este domingo en un campo de fútbol para animar al Burriana en su lucha por el ascenso a tercera. A sus 74 años y tras anunciar hace un tiempo que no volvería a animar a ningún equipo, ha hecho una excepción con el Burriana. Así que este icono de la Selección Española, con el bombo que le acompañó durante tantos años en su última etapa y que regaló a Satine, acudió al campo y logró calentar las gradas.

Ficha técnica:

-4- Burriana: Rafa; Óscar, Nacho, Chumi, Juan López (Perotti, min. 55), Montoliu (José Meseguer, min. 81), Álex Molés (Iván Fandos, min. 55), Miró, Pablo , Gerard (Palmer, min. 55) y Pinazo (Borja Marzá, min. 87)

-1- L’Ollería: Rubén; Brines, Mollá, Gonza (Borja, min. 75), Samu (Álex, min. 80), Víctor, Emilio, Nico (Francesc, min. 80), Díaz, Yeray Pastor y Lucho (Tormo, min. 62), Esteban, min. 75)).

Goles: 1-0. Min. 5: Juan López. 2-0. Min. 30: Álex Molés. 3-0. Min. 41: Miró. 3-1. Min. 51: Víctor. 4-1. Min. 93: Iván Fandos.

Árbitro: Ismael Jiménez Martí (Valencia). Amonestó al local Fandos; y a los visitantes Emilio y Álex. Doble para Yeray Pastor (min.85).

Campo: Joan Bautista Planelles.

Entrada: 2.521 espectadores.

Despedida azulejera

No pudo ser y L’Alcora se despidió de esta fase de ascenso a Tercera Federación, pese a no haber perdido ninguno de los dos partidos disputados contra el potente Callosa Deportivo. El pasado fin de semana en El Saltador hubo empate a un gol y precisamente eso, el valor doble de los goles anotados lejos de casa clasificó a la escuadra alicantina para el partido final.

Una lástima porque la grandísima temporada que se ha marcado el equipo de Vicente Pastor, con uno de los presupuestos más bajos y con una de las medias de edad más bajas de la categoría, se vio frenada bruscamente. El equipo azulejero no estará en la final.

El partido estuvo marcado por la gran emoción y la igualdad que siempre estuvo acompañando el partido. El equipo local fue más intenso y, como anfitrión, apretó más. En la primera parte llegó a desperdiciar un penalti. Al cuarto de hora el colegiado señaló el punto de los once metros y el lanzamiento de David Torres lo despejó el arquero Cristian Vilar.

Ficha técnica:

-0- Callosa: Óscar, Fran Martínez, Ricky, Carmona, David Torres, Chechu Flores, Samu López, Confi (Manu, min.70), Peral (Jony minuto 89), Breno (Ferrán, min 78), Jaime Selva.

-0- L’Alcora: Cristian Vilar, Jony, Pablo, Marc, Alex Albalat, Pacheco, Iñaki (Pau García, min. 46), Álex Felip, Cris Albalat (Aarón, min. 71), Allan Mateu (Carlos Carrasco, min. 85), José Clemente (Mallol, min. 60).

Árbitro: Adrián Arcas Ñeco (Alicante), Estuvo asistido por López Herraiz y Belmonte Javier. Amonestó a los locales hechu Flores y Carmona; y a los visitantes Álex Felip e Iñaki por los visitantes.

Campo: El Palmeral

Entrada: 1.500 espectadores.