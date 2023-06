El seleccionador femenino de fútbol, Jorge Vilda, ha hecho pública la prelista de 30 jugadoras con las que contará para la preparación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Una convocatoria en la que han reaparecido tres de las 15 rebeldes que renunciaron a la selección en su día vía email.

Cuatro rebeldes

La otra gran novedad es el regresa de Alexia Putellas, ya recuperada de su lesión en los ligamentos. La azulgrana no envió en su día el email renunciando al estar lesionada. Las 15 que se amotinaron fueron Patri Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Lola Gallardo, Moraza, Aitana Bonmatí, Leila Ouahabi, Lucía García, Ona Batlle, Laia Alexandri, Claudia Pina, Andrea Pereira, Mariona Caldentey, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi. De ellas tan solo tres están en la lista para el Mundial: Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey.

Vilda ha hablado sobre las jugadas que han regresado a la lista insistiendo en que "la Federación siempre ha estado abierto al diálogo y hemos trabajado en ello". Sobre Alexia advirtió que "es una gran noticia que se haya recuperado con ella y haya tenido minutos. Hemos estado muy pendientes de todo lo que ha hecho y lo que queremos es seguir ayudándola. Y que ella tenga su liderazgo y su ascendencia sobre el resto de las compañeras. Es algo que no pudimos tener en la anterior Eurocopa, por su lesión. Tampoco pudo estar Jennifer. Y ahora podemos contar con las dos".

OFICIAL: ¡TENEMOS LA LISTA DE ESPAÑA!



Estas 30 futbolistas forman parte de la convocatoria de preparación para el Mundial.



23 jugadoras serán las elegidas el próximo día 30 de junio para viajar a Australia y Nueva Zelanda.

Vilda esquiva las preguntas

"Desde septiembre hasta ahora han sucedido bastantes cosas y una de las mejores es que se jugaron once partidos y se ganaron nueve de ellos, empatando uno y perdiendo uno solo. Ahora somos sexta y lo que queremos es subir más en el ránking", señaló al ser preguntado por Aitana Bonmatí y los contactos con las jugadoras. Vilda esquivó todas las preguntas sobre el proceso de recuperación del trato con las jugadores que regresan a la selección., amparándose en que lo importante no es eso ahora.

Mariona ha demostrado sus ganas por volver. Creo que le preguntan y se le escapa por la ilusión y las ganas de estar en el Mundial y ahora tiene que pelear por estar entre las 23 elegidas. Estamos preparando un equipo para grandes retos y saben lo que vamos a trabajar y cómo encaramos el Mundial. Va a haber concordia, calma, armonía y lo que nos une es un objetivo enorme. Estoy convencido que si todas vamos a la vez, sabiendo que los resultados marcarán todo. Es el tercer Mundial en la historia para la selección femenina. Estoy realmente contento y con confianza". Las capitanas que han estado esta temporada lo han hecho bien, pero también hay gente que ejercerá el liderazgo con o sin brazalete".

Jorge Vilda: "Lo importante es que las jugadoras de la lista están comprometidas con la selección".

Calma con Alexia

Sobre Putellas, el seleccionador pidió calma: "Alexia lleva cuatro partidos jugados sin jugar todo el encuentro. Lo mejor que puede hacer Alexia es estar en el Mundial para seguir teniendo minutos y vamos a ser cuidadosos con ella. Conocemos su lesión y tenemos los mejores servicios médicos para que vuelva a brillar en una fase final. Y sobre mí estoy muy bien y listo para competir. A nivel profesional me siento respaldado desde el primer día por el presidente y toda la Federación. En los momentos que se han puesto en duda cosas, hay compañeros que han estado ahí. Por todo eso hoy soy mejor que hace nueve meses. Durante toda mi carrera de entrenador lo que he hecho es mejorar día a día en estos veinte años. He viajado y visto otros métodos de trabajo para mejorar. Mi esencia no ha cambiado, soy quien soy, pero en lo que hemos podido mejorar lo hemos hecho".

"Cuando he tenido todas las cartas sobre la mesa, hemos elegido a las que creemos que nos van a ayudar a competir mejor. Sobre las expectativas queremos hacer historia. Somos aspirantes al título, pero ahora no sería justo no pensar en el nivel de Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil... Todo está cada vez más equilibrado", apuntó el seleccionador. Vilda también habló del ambiente que rodea a la selección: "Llevamos un año en el que me hubiera gustado de hablar de fútbol y de futbolistas, pero no ha ocurrido. Ahí es donde tiene que estar el foco. En los entrenamientos, en el posible once, en quien juega...".