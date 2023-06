La Lliga de Curses per Muntanya Castelló Nord celebró este sábado la tercera prueba de su calendario. El circuito provincial visitó la localidad de Catí, donde más de 370 corredores disfrutaron de la Cursa per Muntanya Nocturna. Una carrera diferente que brindó a los participantes la oportunidad de disfrutar del trail running y de los lugares más bellos de este rincón del Maestrazgo bajo la luz de la luna. Todo comenzó a las 20:00h desde la Plaça de d’Alt. Fue en ese instante cuando se dio el pistoletazo de salida a la modalidad más larga de la XIV Cursa per Muntanya Nocturna de Catí, con un circuito de 20,5 kilómetros con 1.100 metros de desnivel positivo.

