Fue el protagonista indiscutible de un partido épico, histórico. Se puede decir que el portero del Deportivo de la Coruña, Ian Mackay, ha tenido mejores días que el domingo ante el CD Castellón. Dos fallos y una autoexpulsión por agresión cuando estaba acabando el partido marcan una actuación muy pobre que, en gran parte, costó la eliminación de su equipo del play-off.

Y tanto ha sido el odio y los insultos recibidos por redes sociales en las últimas horas que el guardameta ha decidido cerrar todos sus perfiles. Así, la cuenta @ianmackay23 ya no existe ni en Twitter ni en Instagram. Estos son dos de los muchos ejemplos de mensajes en contra de Mackay que se han publicado en redes:

-Le regala 2 goles al Castellón

-Ni siquiera se tira a parar los tiros

- Le mete un puñetazo a uno del Castellón en el área



IAN MACKAY DIRECTOR DE ASCENSOS 🔥🪄

El abogado de Ian Mackay distribuyendo los 200.000 euros que le han llegado con concepto "Castellón" antes de que Hacienda y el Depor se den cuenta

Estos ataques han sido respondidos por otros usuarios con mensajes de apoyo al deportivista:

En tu barco, @ianmackay23

En las buenas y en las malas.

En tu barco, @ianmackay23

En las buenas y en las malas.

Te van a ver volver 💪🏻.

Mucho ánimo y mucha fuerza @ianmackay23

Todo el mundo comete errores, yo cometo errores, todos!!!!… esto NO es culpa tuya… arriba y cabeza alta… o acaso nos olvidamos de las que salvaste antes???…

Todo mi apoyo para ti!!!.. #UnDeNós@RCDeportivo

Defensa de Lucas Pérez

También ha encontrado la comprensión y la ayuda de compañeros de equipo, como por ejemplo del delantero Lucas Pérez, que en rueda de prensa defendió que no hay que responsabilizarle de la eliminación.

«Cómo se va a sentir. Son tensiones del partido, casos puntuales que marcan el partido, pero no hay que echarle la culpa. Nos ha salvado en muchas ocasiones. Yo mismo he fallado goles, he fallado pases… cabeza arriba. Quiero mucho a Mackay y lo espero con muchas ganas y mucha ilusión. Volverá con ganas y fuerzas, es el primero que trabajará. Estoy orgulloso de él y de mis compañeros".