España y Croacia disputaron una final de la Nations League muy igualada, sin apenas ocasiones, que se decidió en la tanda de penaltis. Los jugadores suman ya muchos minutos en sus piernas y faltó profundidad en un partido sin un gran protagonismo de los delanteros.

De la Fuente introdujo pocos cambios en el once: las novedades fueron Fabián y Asensio en lugar de Merino y Rodrigo Moreno, titulares en las semifinales. El encuentro terminó decindiéndose en la tanda de penaltis tras acabar la prórroga sin goles.

Estas son las notas de los jugadores de la selección en la final ante Croacia de la Nations:

Unai Simón (8)

Sobrio

Solventó sin grandes problemas las pocas aproximaciones de Croacia. Unai estuvo seguro en la salida del balón, midió bien los disparos del conjunto croata y paró dos penaltis en la tanda decisiva.

Jesús Navas (5)

Conservador

Lejos de su versión más ofensiva, apenas tuvo influencia en el ataque de España. En defensa sufrió en alguna jugada aislada, pero trató de minimizar errores estando atento a su espalda.

Le Normand (6)

Agresivo

Muy activo en el corte, fue el central más agresivo de la selección. El defensa de la Real trató de anticiparse a situaciones de peligro y arriesgó con buenos resultados.

Aymeric Laporte (6)

Corrector

Estuvo bien situado y rápido cuando tuvo que corregir situaciones al límite. Forma una pareja muy física con Le Normand y difícil de superar en el juego aéreo, pero a veces descuidan su espalda. Falló uno de los penaltis de la tanda.

Jordi Alba Ramos (6)

Intermitente

Fue de menos a más. Empezó tímido en ataque, pero fue creciendo con los minutos. Ante una Croacia muy ordenada le costó encontrar espacios y asociarse con los delanteros.

Rodri (7)

Consistente

Ha pasado de suplente a ser la referencia sin Busquets. Estuvo participativo en la posesión y sólido en labores defensivas. Un disparo suyo estuvo a punto de sorprender a Croacia.

Fabián Ruiz (6)

Imaginativo

El mediocampista que más arriesgó de España. También el más imaginativo en un partido muy áspero. Logró romper líneas con conducciones muy peligrosas pero sin concretar.

Pablo Páez 'Gavi' (6)

Irregular

No termina de estar cómodo como mediapunta, una posición que le obliga a recibir el balón de espaldas en muchas ocasiones. A pesar de todo, merodeó el gol pero su disparo salió fuera.

Asensio (5)

Desafortunado

No termina de despegar con la selección. Pareció destemplado, sin chispa en sus acciones e incapaz de marcar diferencias en el uno contra uno. Desaprovechó dos buenas ocasiones.

Yeremy Pino (5)

Apagado

De él se espera atrevimiento y uno contra uno, pero ante Croacia no mostró ni una cosa ni la otra. Sin presencia en el partido, se fue apagando con el paso de los minutos. Intrascendente.

Joselu Mato (5)

Salió por Morata para ganar remate, pero pasó desapericibido. Marcó en la tanda de penaltis con un gran lanzamiento.

Ansu (7)

Amenaza

Entro en la segunda mitad y no tardó en notarse su entrada al campo. Fue vertical en sus acciones, buscó situaciones de uno contra uno y tuvo la gran ocasión para no llegar a la prórroga. No lo logró por muy poco.

Nacho (5)

Intenso

Frenó cualquier situación peligrosa con intensidad. No tardó en ver la amarilla y acabó lesionado.

Mikel Merino (5)

Desafortunado

Entró en el 78' pero no terminó de encontrar su ritmo de partido. Tampoco en la prórroga.

Dani Carvajal (6)

Decisivo

Marcó el penalti decisivo en la tanda de penaltis con un lanzamiento muy medido.