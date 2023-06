Pep Guardiola cenó el domingo por la noche con Joan Laporta. Una cena entre amigos, entre quien fuera el presidente y el entrenador de la mejor época del Barça. Nada de tratos ni de negocios, aunque hay varios asuntos que confluyen en el interés del Barça, que Laporta vuelve a presidir, y el Manchester City, donde Guardiola agiganta su leyenda como entrenador tras conquistar el triplete y convertirse en el único técnico que ha reunido dos tripletes de Liga, Copa y Copa de Europa.

Conoció de cerca Guardiola, por si no lo sabía, de los problemas de laporta por enderezar el cauce económico del club, agobiado por las deudas acumuladas y el límite salarial impuesto por LaLiga.

"Crédito" a Laporta

"La situación del Barça no es culpa de otros clubs. Si se gastaron 400 millones en tres jugadores y salarios que tienen no es problema del Manchester City o del Paris Saint Germain", comentaba, en alusión "a los que estaban antes" (en refrerencia a Josep Maria Bartomeu y su junta) "y a mí me gustaría que cada uno asumiera su responsabilidad". Jan está haciendo un esfuerzo titánico, nadie podría pensar renovar el equipo como lo renovaron y ganar la Liga como la ganaron. Todo el agradecimiento y crédito, hay que darle crédito. Mal no lo está haciendo, eso es seguro", opinó.

Los parabienes, sin embargo, no van más allá de la amistosa relación que conservan. "Mi etapa como entrenador del Barça acabó", ha reiterado Guardiola en la primera jornada del Legends Trophy, el torneo de golf que organiza el técnico y que convoca a jugadores y exjugadores de fútbol. Guardiola espera volver al Camp Nou, pero a su asiento de tribuna, cuando culmine la primera fase de obras del Espai Barça.

Después de Xavi, Busi

Al del banquillo no tiene previsto sentarse más, dijo taxativo. "El Barça ya tiene un entrenador cojonudo, que es Xavi. Ha ganado la Liga, que es el trofeo más importante, y ojalá este muchos, muchos, mucho años. Cuando Xavi decida que ha acabado su etapa, luego vendrá Busi [Sergio Busquets] u otro", apuntó, desmarcándose de futuras y actuales quinielas. Sin embargo, aclaró cuál era la posición del City en el supuesto veto del club inglés en que Joao Cancelo fichara por el Barça en enero y recalara cedido en el Bayern de Múnich. Xavi y el club sostienen que desde Manchester impidieron que el defensa llegara al Camp Nou.

"Han informado a Xavi muy mal, muy mal, esto está alejado de toda realidad", replicó, subrayando que huboi cortapisa alguna del City. "La realidad es que decidimos que Joao tenía que salir y nos daba igual donde fuera. Como si quiere ir al United. Es cosa de su agente. No digo que le hayan engañado (a Xavi) sino que le han informado muy mal”, repetía, además de apuntar que en el Etihad no recibieron ninguna oferta desde Sant Joan Despí por el internacional portugués.

Después de Cancelo, Gündogan

Acabado el presunto conflicto por Cancelo, el City y el Barça se ven relacionados, además por el interés azulgrana por Bernardo Silva, que viene de antiguo, y por Ilkay Gündogan. El mediocampista turco, que acaba contrato en Manchester, estudia una oferta de Xavi. “Me consta que el Barça está interesado y el City también está muy interesado", dijo entre risas. "Ojalá se quede con nosotros y si, al final, decide irse, solo puedo decir que el Barça hará un fichaje extraordinario”, añadió.

“Me consta que el Barça está interesado en Gündogan y el City también está muy interesado", bromea el técnico de su capitán, al que espera retener.

El cierre de la temporada llegó con el triunfo de España en la Nations League, que contó con la destacada aportación de Rodri, pupilo de Guardiola que obtuvo el cuarto título de la campaña (con el triplete del City) y la segunda nominación de MVP de la final tras haberlo sido también en la de la Champions.

Guardiola no vio el partido de España. Sí vio el Barça-Madrid de baloncesto y luego fue a cenar con Laporta y Xavier Sala Martin, exdirectivo de la primera época laportista e íntimo del entrenador. "Laporta no tenía dónde ir y se apuntó a la cena", bromeó el técnico de Santpedor. Tuvo otra aproximación, por si no tuviera suficientes de los graces problemas económicos del club barcelonista y que tanto le condicionan en su deseo de reforzar la plantilla.

Guardiola habló en el Empordà Golf, sede por primera vez del Legends Trophy. El torneo que reúne a los exjugadores llega a su quintra edición. El poder de convocatoria del técnico aumenta cada año, y entre las novedades figura la presencia de Andrei Shevchenko y Diego Forlán, además de las del inglés Glen Johnson y el francés y exazulgrana (seis meses) Christophe Dugarry y el italiano Roberto Di Matteo, que se unen a estrella habituales como Ruud Gullit, Laurent Blanc, Christian Panucci, Bernd Schuster y otros nombres legendarios del fútbol. Di Matteo era el emntrenador del Chelsea que eliminó al Barça en la semifinal de la Champions 2012 y precipitó el adió de Guardiola.