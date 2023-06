El tenista español Carlos Alcaraz comienza su puesta a punto para Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre hierba, con su estreno en el torneo británico de Queen's, apenas dos semanas después de caer en las semifinales de Roland Garros.

Alcaraz, que estará en Queen's sin Juan Carlos Ferrero, que se ha tomado un descanso para estar con su familia, llega como primer cabeza de serie a una de las citas que sirven de antesala para el 'grande' londinense que da comienzo el próximo 3 de julio y debuta ante el Arthur Rinderknech.

El murciano no pudo con el serbio Novak Djokovic en las semifinales del 'grande' parisino, donde sufrió calambres desde el tercer set que le impidieron ser competitivo. Ahora, tras un descanso, vuelve a la acción en una superficie que todavía debe adaptar a sus condiciones y su tenis.

El de El Palmar afronta su tercer evento sobre hierba, una superficie donde únicamente ha jugado en Wimbledon, en 2021, donde cayó en su segundo partido ante el ruso Daniil Medvedev, y en 2022, con derrota en octavos ante el italiano Janik Sinner. "Llegué a Londres el sábado y tuve mi primer entrenamiento. No he podido entrenar demasiado en casa porque no tenemos pistas de hierba, ahora tengo que adaptar mis movimientos y mis golpes a la hierba", advirtió en la rueda de prensa previa.