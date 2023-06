La nueva era de Miguel Méndez en la selección femenina de baloncesto arrancó en el Eurobasket con un sobresalto: una derrota en el debut frente a Letonia. Pero, después España ha transitado por el torneo con la directa puesta, encadenando victorias solventes frente a Grecia y Montenegro y una exhibición a nivel colectivo en los cuartos de final frente a Alemania (67-42) con el protagonismo destacado de Laura Gil (13 puntos, 11 rebotes, 21 de valoración) que ha emergido en el torneo como el referente anímico del grupo.

Después de un pequeño paréntesis alejada de la pelea por las medallas (séptima en el Eurobasket 2021, fuera del último Mundial, eliminada en cuartos en los Juegos de Tokio), la selección regresa este sábado a la semifinal de un gran torneo enfrentándose a Hungría (17.45 horas, Teledeporte), una selección que hace apenas unos días la derrotó en uno de los dos amistosos que disputaron de preparación y que cuenta con el techo de la competición, la pívot Bernadett Hatar de 2,08 y 28 años.

El renacimiento de la selección ha coincidido con la mejor versión de la pívot murciana de 31 años y 1,91 de estatura. Laura Gil vive un momento espléndido y ha recuperado toda la pasión en una cancha de baloncesto tras superar una grave lesión en el tendón de Aquiles. Su trabajo al lado de Raquel Carrera le ha dado mucha solvencia interior a la selección, bien respaldadas por Paula Ginzo y Lola Pendande, las dos recientes incorporaciones del Barça CBS, para minimizar ausencias como las de Astou Ndour, Irati Etxarri y María Araújo.

El equipo de Méndez también ha destacado a nivel defensivo con el trabajo de Queralt Casas o María Conde y ha mostrado, además, un cuidado extremo en las pérdidas de balón (solo acumula ocho por encuentro) en el camino hacia la que sería su sexta final continental.

De vuelta al Perfumerías

“En España no somos las más altas o las más fuertes pero tenemos una forma de defender que hace que el rival se sienta incómodo, es la defensa que hacemos las interiores pero también lo que nos ayudan las exteriores. Para el rival, cada día es difícil hacer el ‘scouting’”, asegura Laura Gil, que este verano se ha comprometido con el Perfumerías Avenida, en el que ya jugó cinco temporadas y del que se despidió en mayo del 2020 en plena pandemia para ir a Valencia.

En marzo del 2022, en su segunda temporada en Valencia, fue cuando sufrió la rotura del tendón de Aquiles, que la ha tenido alejada cerca de un año de las pistas para vivir la parte final de su recuperación en el Basket Landes francés, donde ha agrandado su palmarés (una Copa de Francia) y donde ha recuperado su mejor versión, para volver con un cuerpo mucho más fibrado y con mucha más incidencia en el grupo.

“Estoy disfrutando mucho. El 2021 fue duro para mí, después del Aquiles. He vuelto para ayudar al equipo y me estoy encontrando muy cómoda”, asegura Gil, que destaca la importancia de que el equipo no bajara la cabeza tras la derrota frente a Letonia. “ Al final hay muy buen rollo dentro de la pista, así que vamos a darlo todo por conseguir la medalla".