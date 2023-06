Dragón Boat en Castellón.

«Más que un deporte, es vida». Esta es una de las frases más repetidas por las componentes del equipo de Dragón Boat del Real Club Náutico de Castellón (RCNC). «Es el único deporte que tiene una modalidad específica para supervivientes de cáncer de mama (categoría BCS), así como para supervivientes de cualquier tipo de cáncer», explican al periódico Mediterráneo Almudena Ribó y Paloma Cinto, dos de las participantes en esta disciplina.

El Dragón Boat es un deporte náutico de origen asiático con más de dos mil años de antigüedad. «El RCNC siempre tuvo la inquietud de iniciar esta modalidad dentro de su sección de piragüismo», añade Almudena. Pero cuando se inició el proyecto llegó la pandemia, que detuvo unos planes recuperados con el regreso de la normalidad. «En poco tiempo el grupo ha ido creciendo, ya que esta modalidad permite competir juntos. En el grupo inicial había dos palistas con cáncer y se fueron sumando más compañeras que pudieron comprobar los beneficios», explica. No en vano, «una compañera ganó calidad de vida al mejorar su linfedema».

La práctica del Dragón Boat aporta tanto que el grupo colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Todas las personas que quieran probar este deporte tienen la oportunidad de hacerlo.

El grupo

En estos momentos, el grupo de entrenamiento en las aguas de Castelló lo forman unas cuarenta personas. Entre ellas: Ana Belén, Lorena, Úrsula, Gloria, Silvia, Vicky, Paloma, Chelo, Ana, Cristina, Sofía, Rosa, Carmen… Todas ellas subrayan los aportes de este deporte a su rutina: energía, amistad, confianza, movilidad, alegría, motivación, relajación, superación...

Entre los beneficios de esta práctica destacan la prevención y el control del linfedema, en el caso de que haya probabilidad de sufrir esta patología, o ya exista; o la creación de apoyo social o emocional, porque al juntarse a remar en el mismo barco se crea un vínculo que las une más y les ayuda a ver la otra cara del cáncer, en el que, indica Paloma, «hay un mensaje claro de esperanza hacia el resto de mujeres que sufren o pueden sufrir la enfermedad».

Esta disciplina, que depende de la Federación de Piragüismo, también cuenta con la categoría DGC Paradragón, para personas con una discapacidad física, intelectual o sensorial.

La próxima competición asoma el 22 de julio en el RCNC. «Esperamos poder participar por primera vez en la categoría BCS, con todas esas mujeres valientes que por medio de la AECC se han unido al equipo, algunas de ellas en pleno tratamiento», concluye Almudena.

Testimonios

Ana Belén: "Una de las cosas que me aporta es más energía. Mi estado a día de hoy es levantarme cansada y acostarme igual, si descanso me da igual, sin embargo, si hago deporte me siento mejor y más activa. Me aporta estar más alegre, yo antes hacía bastante deporte como, correr, bici, gimnasio y ahora no tengo energía para eso, ni mis articulaciones me lo permiten. El Dragón no me afecta a las articulaciones, todo lo contrario, me beneficia mi linfedema y me hace volver a sentirme competitiva, por lo tanto, también me produce estar más feliz. Me ayuda a enfrentarme a mi pérdida del equilibrio por la neuropatía causada por los tratamientos y ves cómo combaten tus compañeras, ante la misma situación, y te das cuenta que no eres tú sola".

Lorena: "Psicológicamente el hecho de hacer un deporte y encima al aire libre me aporta mucha relajación, y físicamente me encuentro mucho mejor, con más fuerza y más ágil. Lo recomendaría también por ser un deporte de grupo, con mucho compañerismo. Y poder estar en el mar todo el año no tiene precio".

Úrsula: "Me ha dado la energía y la alegría de ver que puedo hacer más cosas para estar mejor física y mentalmente. Lo más bonito es que somos un equipo que nos apoyamos, nos entendemos y sobre todo disfrutamos. Con un cáncer no siempre es fácil encontrar estos momentos. Para mí es una motivación y una superación personal, una forma de ver que puedo hacer cosas y no sólo dejarme llevar por todos los efectos de la quimioterapia y por todo lo complicado que un cáncer de mama nos trae. He llevado mejor la quimio y ahora afronto con muchas más fuerzas la operación y todo lo que luego vendrá. Cada vez que salimos con el Dragón Boat me da un chute de optimismo, me lleno de todo lo bonito que aporta el estar en el mar y al aire libre y me llevo muchas risas compartidas. Acabo agotada y a la vez me siento súper fuerte. Me siento una dragona remando contra el cáncer junto a otras mujeres muy valientes".

Gloria: "El Dragón Boat me ha acercado de nuevo al mar, a disfrutar de una actividad al aire libre que además me ha permitido conocer estupendas mujeres que como yo, quieren exprimir la vida. Se puede practicar desde un nivel muy básico, no hace falta ser un/a gran deportista y te acerca a otras personas abiertas a participar y a animarte".

Silvia: "Después de un año remando he recuperado mucha movilidad en el brazo que tengo afectado de un linfedema. Y el estar en contacto con el mar durante todo el año hace que me sienta llena de energía y alegre. Cuando voy a remar con personas que están en tratamiento oncológico me gusta observar sus reacciones cuando suben por primera vez en barco, hay un cierto miedo y luego cuando vuelven a tierra firme su rostro tiene una sonrisa indescripitible. Mientras se han concentrado en remar y todos se han unido en un equipo, sus preocupaciones se ha diluido. Y eso solo vale la pena practicar este deporte además de ser muy bueno para contrarrestar las dificultades del tratamiento".

Vicky: "Es una actividad que aporta amistad, apoyo y deporte. La recomendaría por el equilibrio, complicidad entre compañeras, ayuda y bienestar emocional".