Novak Djokovic espera rival este domingo en la central de Wimbledon. No dio opción a Jannik Sinner. Certificó de forma resolutiva su triunfo por 6-3, 6-4 y 7-6 (4) y su pase a la novena final en el torneo británico, la 35 de Grand Slam, superando a la estadounidense Chris Evert (34). Su próximo objetivo es el octavo título en la hierba londinense para igualar a Roger Federer y lograr el 24 Grand Slam en su palmarés. Solo Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev, que juegan la segunda semifinal, están en condiciones de frenar al serbio. Viéndole en acción, la misión no será fácil.

Djokovic no dio opción. El campeón tenía un objetivo muy claro y lo cumplió como un reloj suizo. Al estilo 'Federer Express'. Lleva ya 44 victorias seguidas en la central. Este viernes apuntó la 33 victoria consecutiva desde su última derrota en 2017 cuando se retiró ante Tomas Berdych (6-7, 0-2) y la 102 desde su debut en 2005 para igualar a Jimmy Connors.

Por quinta vez consecutiva estará en la final del All England Tennis Club, igualando a Bjorn Borg. Un dominio incontestable a sus 36 años. "La edad es el único factor que no puedo decidir en una pista pero me siento muy bien. siento motivación e inspiración e intentaré jugar lo maximo posible", anunciaba orgulloso en la pista.

Dominio indiscutible

Ocho minutos y dos 'break points' de entrada. Sinner había entrado en la pista dispuesto a dar batalla, pero Djokovic no estaba dispuesto a ceder un palmo de terreno sobre su jardín preferido. Salvó la situación y en el siguiente juego hizo el 'break'. Tomaba un mando que ya no dejaría.

El larguirucho italiano se esforzaba en mantener el pulso. Le pegaba duro a la bola. Buscaba las líneas, el contrapié, alguna dejada, un revés paralelo, subir a volear pero, al otro lado de la red, Djokovic respondía a todo, incluso con más fuerza y precisión sobre las líneas. Bajo el techo cubierto por la lluvia, a 17 grados y sin viento que molestara, el serbio no cometía errores. Solo tres en los 41 minutos que duró el primer set y, después de disputado primer juego, ya solo cedió tres puntos con su saque para cerrar el set con tres 'aces' seguidos y un punto de saque. Una máquina.

Poco cambió el segundo set. Djokovic hizo el 'break' (2-1) y mantuvo esa ventaja hasta apuntárselo en poco más de una hora. Mejoró la efectividad de su saque (88% de primeros), con solo 9 errores no forzados contra 16 del italiano, que seguía su esfuerzo por aguantar, pero iba siempre a rebufo del serbio. Nada que ver con el año anterior cuando Sinner ganó los dos primeros sets y no cedió la derrota hasta el quinto. Y eso que estaba jugando mucho mejor.

Quejas y lágrimas

El italiano siguió intentándolo en el tercero.Tuvo dos 'break points' (15-40) con 5-4. El público le animaba. Alguien molestó a Djokovic en el segundo saque. El serbio paró y se lo recriminó. Después ganó los cuatro puntos seguidos y el juego, simulando al final que lloraba por hacerlo. El partido se alargó hasta el 'tie break'. Sinner tuvo un 3-1 a su favor pero Djokovic no lo dejó escapar. Era el 15 'tie break' consecutivo que gana en un Grand Slam. En 2 horas y 47 minutos abrió las puertas de la final. Que pase el siguiente.