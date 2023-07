El pasado marzo, el Villarreal CF anunciaba la retirada del patrocinio a los clubs de Castelló que estaban bajo el abrigo del proyecto Endavant Esports del Villarreal CF, como es el caso del Playas de Castellón, cuyo acuerdo suponía el 15% de su presupuesto. La relación inexistente entre la entidad amarilla y el Ayuntamiento de Castelló, sumado a varios desencuentros como la decisión del concejal de Deportes Omar Braina de impedir gestionar los abonos del Villarreal en el pabellón Ciutat de Castelló, fue el detonante de la decisión tomada por Fernando Roig.

Uno de los clubs más afectados es el Playas de Castellón de atletismo, consolidado como toda una referencia a nivel nacional e internacional. Este acuerdo era clave para la economía de la entidad, que tiene unos gastos fijos anuales muy altos debido a la gran cantidad de campeonatos a los que acuden sus atletas, tanto por España como por el resto del mundo. Es por ello que, desde el club, afirman que la ruptura de este convenio "supone un grave problema cara a la próxima temporada".

Un posible nuevo espónsor

Tras conocerse la decisión irrevocable del Villarreal, la anterior alcaldesa, Amparo Marco, prometió a los clubes afectados que les ayudaría a conseguir otro patrocinador. En el caso del Playas de Castellón, cumplió su palabra, puesto que el equipo castellonense se encuentra en negociaciones avanzadas con una empresa para conseguir esa parte del presupuesto que han perdido con la marcha de los groguets. Este nuevo patrocinador, según fuentes del club, aportaría "lo mismo que el club amarillo".

Si no se consigue, problemas

En el caso de no llegar a un acuerdo con otro patrocinador, los daños económicos para la entidad castellonense serían irreparables. Sin embargo, los atletas están tranquilos, no han mostrado su intención de marcharse y esperan que todo se resuelva pronto y de la mejor manera posible. En palabras del club: «Los deportistas están muy contentos y no quieren verse obligados a marcharse».