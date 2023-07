Tras una semana de toma de contacto y puesta a punto en Valdebebas a las órdenes de Carlo Ancelotti y los métodos de Pintus, la plantilla del Real Madrid pone rumbo a Estados Unidos para iniciar su habitual gira de pretemporada por el continente americano donde permanecerán desde este miércoles al 3 de agosto y en la que debutarán contra el AC Milán el lunes. Será entonces cuando se pueda ver en vivo al turco Güler y los primeros chispazos de calidad de Bellingham, a pesar de que los aficionados se pregunten qué puede hacer Ancelotti con una plantilla repleta de centrocampistas y en la que, de momento, Vinicius y Rodrygo apuntan a ser la punta de lanza en un nuevo esquema.

El Real Madrid 2023-24 arrancará el lunes frente al AC Milan en el Rose Bowl de Los Ángeles a las 4:00 horas, en lo que será un duelo muy especial para Carlo Ancelotti y Brahim Díaz. El segundo duelo será ante otro rival de empaque, el Manchester United. Los pupilos de Eric Ten Hag, que regresan esta temporada a la Champions, se enfrentarán al equipo blanco en el NRG Stadium de Houston el día 26 a las 2:30 horas. El plato fuerte de esta gira americana llegará el día 29, cuando el club blanco y el FC Barcelona vuelvan a enfrentarse en Dallas a las 23:00 horas y terminará en otro duelo habitual veraniego, ante la Juventus en Orlando el 2 de agosto a las 1:30 horas.

¿Adiós definitivo al 4-3-3?

El entrenador italiano, en una rueda de prensa virtual previa a la gira americana, reconoció que era más que posible que el equipo blanco esta nueva temporada “juegue con un sistema distinto” explicando que, a lo largo de sus más de 30 años en el mundo del fútbol, ha aprendido a "adaptarse a los jugadores, que tienen que sentirse cómodos en el sistema que juegan".

La marcha de Benzema a Arabia Saudí y la ausencia de sustituto han provocado que el italiano ya no tenga que estar tan apegado al habitual (y casi sagrado) 4-3-3 y esté buscando alternativas en la propia plantilla que puedan servir como alternativa si no llega Mbappé. Durante estos días en Valdebebas se ha visto al equipo ensayando un 4-4-2 en rombo, que recuerda a los primeros años de éxito de Zidane, con Jude Bellingham en la punta de ese rombo enlazando con Vinicius y Rodrygo.

De esta forma, los brasileños asumirían el peso goleador del equipo y se aprovecharía la llegada de un Jude Bellingham, que en el Dortmund ya pisaba zonas de ataque. Aun así, suena arriesgado. Rodrygo es un futbolista al que si beneficia jugar por carriles interiores, pero Vinicius se vería demasiado alejado de su principal radio de acción, la banda izquierda.

Mbappé regresa a París y estira el suspense

Pero el tema del verano en las oficinas del club blanco no deja de ser otro que Kylian Mbappé. El club blanco paralizó sus movimientos y dejó libre el dorsal 9 en función de la decisión definitiva del francés, quien confirmó no querer renovar con el PSG. Pero durante estas semanas las partes implicadas no han podido desencallar una situación que parece interminable y Kylian Mbappé se reincorporó el pasado lunes a la pretemporada del Paris Saint Germain tras sus vacaciones en Miami y Camerún.

El francés continúa en su idea de completar el año de contrato que le queda en París y durante estos días se reencontrará con Nasser Al-Khelaifi, quien junto a la propiedad qatarí, esperan resolver el tema antes de agosto. Luis Enrique tendrá que lidiar con esta presión extra y verse en mitad de esta partida de ajedrez, mientras el club blanco también espera para meterse de lleno en la operación.

Nico Paz y Álvaro Rodriguez volarán a Los Ángeles

Mientras se resuelve el tema Mbappé, Ancelotti solo cuenta con Joselu como único delantero puro en la plantilla, lo que abre un hueco a Álvaro Rodríguez, quien buscará en Los Ángeles ganarse un hueco definitivo con los mayores. La lesión de Dani Ceballos, único contratiempo en esta semana y media, también le ha abierto una puerta a Nico Paz, que intentará demostrar que las expectativas a su alrededor no son exageradas pese al overbooking en el centro del campo. El mediapunta argentino ha destacado esta temporada tanto en el Juvenil A de Arbeloa como en el Castilla de Raúl, donde acabó siendo titular en los play-off de ascenso a Segunda.